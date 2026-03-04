iSport.ua
Русский Українська

Обидное четвёртое место Меркушиной и три украинки в топ-20 на юниорском ЧМ

Украинка остановилась в 2,4 секунды от бронзы.
Сегодня, 18:19       Автор: Валентина Чорноштан
Александра Меркушина / Getty Images
Александра Меркушина / Getty Images

В среду, 4 марта, прошёл пятый день юниорского чемпионата мира в Арбер.

Биатлонистка сборной Украины Александра Меркушина была в шаге от завоевания бронзы на чемпионате, однако три штрафных круга помешали ей подняться на подиум. Бронзовую медаль завоевала немка Сидни Вюстлинг, а украинка, соответственно, финишировала четвёртой.

Другие украинские биатлонистки заняли следующие места: Татьяна Тарасюк финишировала 9, Валерия Шейгас на 16 месте, а Полина Пуцко на 42 позиции.

Победительницей гонки стала латвийка Эстере Вольфа. Следующая гонка, а именно масс-старт, пройдёт 5 марта.

Тем временем  известная чешская биатлонистка досрочно завершила сезон.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Украины по биатлону Александра Меркушина

Статьи по теме

Украина определилась с составом мужской сборной на первый после Олимпиады этап Кубка мира Украина определилась с составом мужской сборной на первый после Олимпиады этап Кубка мира
Украинки удержались в топ-10 эстафеты на Олимпиаде, уверенную победу одержала Франция Украинки удержались в топ-10 эстафеты на Олимпиаде, уверенную победу одержала Франция
Украина неудачно провела мужскую эстафету на Олимпиаде-2026, Франция взяла историческое золото Украина неудачно провела мужскую эстафету на Олимпиаде-2026, Франция взяла историческое золото
Украинские биатлонистки установили антидостижения Олимпийских игр Украинские биатлонистки установили антидостижения Олимпийских игр

Видео

ТОП-5 моментов НБА: впечатляющий блок-шот Шампаньи
ТОП-5 моментов НБА: впечатляющий блок-шот Шампаньи

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Лига чемпионов: Реал сыграет протис Сити или Буде/Глимт - онлайн-трансляция жеребьевки
просмотров
Футбол сегодня: поединки Арсенала, Челси, Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, кубковые матчи в Украине, Испании, Италии
просмотров
УПЛ: Кудривка обыграла Полтаву в последнем матче 18-го тура
просмотров
Лига чемпионов: УЕФА утвердил расписание матчей 1/8 финала
просмотров

Последние новости

Лига Чемпионов19:50
Европейские клубы намерены продавить изменение в правилах Лиги чемпионов
Европа19:50
Ключевые игроки Барселоны пропустят несколько недель из-за травм бедра
Формула 119:30
Мерседес завершил процесс омологации топлива
Киберспорт19:28
Росийские игроки пропустят PGL Wallachia Season 7
Киберспорт19:20
NaVi готовятся к старту PGL Wallachia Season 7
Европа19:10
Популярный журналист о состоянии травмированных футболистов Реала
Европа18:43
Стало известно наказание Франко Мастантуоно
Украина18:40
Кубок Украины: Буковина выбила ЛНЗ из турнира
Украина18:35
Буковина пробилась в полуфинал Кубка Украины
Биатлон18:19
Обидное четвёртое место Меркушиной и три украинки в топ-20 на юниорском ЧМ
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK