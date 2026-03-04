Обидное четвёртое место Меркушиной и три украинки в топ-20 на юниорском ЧМ

Украинка остановилась в 2,4 секунды от бронзы.

В среду, 4 марта, прошёл пятый день юниорского чемпионата мира в Арбер.

Биатлонистка сборной Украины Александра Меркушина была в шаге от завоевания бронзы на чемпионате, однако три штрафных круга помешали ей подняться на подиум. Бронзовую медаль завоевала немка Сидни Вюстлинг, а украинка, соответственно, финишировала четвёртой.

Другие украинские биатлонистки заняли следующие места: Татьяна Тарасюк финишировала 9, Валерия Шейгас на 16 месте, а Полина Пуцко на 42 позиции.

Победительницей гонки стала латвийка Эстере Вольфа. Следующая гонка, а именно масс-старт, пройдёт 5 марта.

Тем временем известная чешская биатлонистка досрочно завершила сезон.

