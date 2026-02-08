iSport.ua
Русский Українська

Украина финишировала в топ-10 смешанной эстафеты на Олимпиаде-2026

Победу в стартовой биатлонной гонке Игр одержала сборная Франции.
Вчера, 16:20       Автор: Игорь Мищук
Виталий Мандзин и Елена Городна / Getty Images
Виталий Мандзин и Елена Городна / Getty Images

В воскресенье, 8 февраля, смешанная эстафета открыла биатлонные соревнования на зимних Олимпийских играх-2026 в Милане-Кортине.

Украину в стартовой гонке представляли Дмитрий Пидручный, Виталий Мандзин, Елена Городна и Александра Меркушина.

Читай также: Меркушина объяснила, почему украинские биатлонисты пропустили церемонию открытия Олимпиады-2026

Пидручный на своем стартовом отрезке использовал четыре дополнительных патрона и на последний круг выходил 16-м, однако сумел передать эстафету 11-м. Мандзин смог существенно улучшить позиции украинской сборной - с одной  ошибкой на огневых рубежах биатлонист поднял команду на промежуточное шестое место.

В женской части гонки Городна на своем этапе также использовала один дополнительный патрон и до последнего круга удерживала шестую позицию, но все же опустилась на одну строчку. Украинской финишерке Меркушиной потребовалось два дополнительных патрона на заключительной стрельбе, а эстафету она завершила на итоговом восьмом месте.

Уверенную победу в первой биатлонной гонке на Олимпиаде одержала сборная Франции.

Серебро выбороли хозяева соревнований итальянцы, а бронзу немецкой сборной принесла Франциска Пройсс благодаря двум штрафным кругам норвежки Марен Киркейде после заключительного огневого рубежа.

Олимпийские игры-2026
Биатлон, смешанная эстафета

  1. Франция (0+7) 1:04:15.5
  2. Италия (0+5) +25.8
  3. Германия (1+3) +1:05.3
  4. Норвегия (2+6) +1:37.2
  5. Швеция (2+7) +1:40.8
  6. Финляндия (0+7) +1:56.5

...

8. Украина (0+8) +2:36.6

Программу биатлонных соревнований на Играх-2026 продолжит мужская индивидуальная гонка, которая состоится во вторник, 10 февраля.

Напомним, на ISPORT доступны расписание и результаты биатлонных гонок на Олимпиаде-2026.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Дмитрий Пидручный смешанная эстафета сборная Украины по биатлону Александра Меркушина Елена Городная Виталий Мандзин Олимпиада-2026 Олимпийские игры-2026

Статьи по теме

Украинцы смогли не стать круговыми в скиатлоне, выиграл гонку Клебо Украинцы смогли не стать круговыми в скиатлоне, выиграл гонку Клебо
Олимпийская чемпионка упала на скоростном спуске и была эвакуирована с трассы Олимпийская чемпионка упала на скоростном спуске и была эвакуирована с трассы
Реал не без труда обыграл Валенсию Реал не без труда обыграл Валенсию
ПСЖ без Забарного разгромил Марсель ПСЖ без Забарного разгромил Марсель

Видео

Малиновский забил в третьем подряд матче Дженоа
Малиновский забил в третьем подряд матче Дженоа

Популярное на сайте

Биатлон-2025/2026: Франция выиграла смешанную эстафету на Олимпийских играх-2026, Украина - в топ-10
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция смешанной эстафеты на Олимпийских играх-2026
просмотров
Футбол сегодня: Ливерпуль встретится с Манчестер Сити, а Валенсия постарается навязать борьбу Реалу
просмотров
Милан-Кортина 2026: хозяева, Япония и Норвегия возглавляют медальный зачет по итогам первого дня Олимпиады
просмотров
Australian Open 2026 (ATP): Алькарас триумфовал на турнире
просмотров

Последние новости

Вчера, 23:54
Европа23:54
Реал не без труда обыграл Валенсию
Европа23:45
ПСЖ без Забарного разгромил Марсель
Олимпийские игры23:12
Украинские саночники установили новый национальный рекорд на Олимпиаде
Киберспорт22:58
Vitality обыграли обидчиков NaVi и выиграли IEM Krakow
Европа22:10
Манчестер Сити второй раз в истории дважды обыграл Ливерпуль за сезон
Легкая атлетика21:37
Магучих и Левченко разыграли медали в украинской дуэи в Карлсруэ
Европа21:09
Интер укрепил лидерство разгромной победой над Сассуоло
Европа20:54
Бавария легко разгромила третью команду чемпионата
Европа20:35
Манчестер Сити вырвал победу над Ливерпулем
Европа20:04
Манчестер Юнайтед включил в шорт-лист еще одного дорогого хавбека
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK