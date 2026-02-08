Украина финишировала в топ-10 смешанной эстафеты на Олимпиаде-2026

В воскресенье, 8 февраля, смешанная эстафета открыла биатлонные соревнования на зимних Олимпийских играх-2026 в Милане-Кортине.

Украину в стартовой гонке представляли Дмитрий Пидручный, Виталий Мандзин, Елена Городна и Александра Меркушина.

Пидручный на своем стартовом отрезке использовал четыре дополнительных патрона и на последний круг выходил 16-м, однако сумел передать эстафету 11-м. Мандзин смог существенно улучшить позиции украинской сборной - с одной ошибкой на огневых рубежах биатлонист поднял команду на промежуточное шестое место.

В женской части гонки Городна на своем этапе также использовала один дополнительный патрон и до последнего круга удерживала шестую позицию, но все же опустилась на одну строчку. Украинской финишерке Меркушиной потребовалось два дополнительных патрона на заключительной стрельбе, а эстафету она завершила на итоговом восьмом месте.

Уверенную победу в первой биатлонной гонке на Олимпиаде одержала сборная Франции.

Серебро выбороли хозяева соревнований итальянцы, а бронзу немецкой сборной принесла Франциска Пройсс благодаря двум штрафным кругам норвежки Марен Киркейде после заключительного огневого рубежа.

Олимпийские игры-2026

Биатлон, смешанная эстафета

Франция (0+7) 1:04:15.5 Италия (0+5) +25.8 Германия (1+3) +1:05.3 Норвегия (2+6) +1:37.2 Швеция (2+7) +1:40.8 Финляндия (0+7) +1:56.5

...

8. Украина (0+8) +2:36.6

Программу биатлонных соревнований на Играх-2026 продолжит мужская индивидуальная гонка, которая состоится во вторник, 10 февраля.

Напомним, на ISPORT доступны расписание и результаты биатлонных гонок на Олимпиаде-2026.

