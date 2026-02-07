Меркушина объяснила, почему украинские биатлонисты пропустили церемонию открытия Олимпиады-2026

Биатлонисты Украины наблюдали за церемонией из безопасной локации.

Накануне состоялась церемония открытия Олимпиады-2026. Во время прохода спортсменов из Украины биатлонистов на церемонии не было. Александра Меркушина объяснила причины, по которым команда не посетила торжественное мероприятие.

Украинская биатлонистка заявила, что причиной отсутствия на церемонии открытия стала угроза для здоровья.

"Для нас очень нежелательно спускаться с гор, на которых мы сейчас находимся. Это может негативно повлиять на наш организм", — отметила она.

Также Меркушина рассказала, что они смотрели церемонию на специально оборудованной локации в деревне.

Добавим, что первая биатлонная гонка запланирована на 8-е число.

