Александра Меркушина выиграла суперспринт чемпионата Украины

В Буковеле проходит чемпионат Украины по биатлону, во время которого на второй турнирный день состоялся суперспринт у женщин.

Победу здесь одержала Александра Меркушина, преодолевшая трассу за 30:16.

Ее старшая сестра Анастасия пришла к финишу второй, тогда как третьей стала Ирина Шевченко – единственные спортсменки, отставшие от победительницы менее чем на минуту.

Отметим, что накануне состоялась одиночная смешанная эстафета, в которой доминировали пары из Харьковщины и Сумщины.

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