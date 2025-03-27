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Александра Меркушина выиграла суперспринт чемпионата Украины

Завершилась первая индивидуальная дисциплина у женщин.
Сегодня, 14:49       Автор: Василий Войтюк
Александра Меркушина / biathlon.com.ua
Александра Меркушина / biathlon.com.ua

В Буковеле проходит чемпионат Украины по биатлону, во время которого на второй турнирный день состоялся суперспринт у женщин.

Победу здесь одержала Александра Меркушина, преодолевшая трассу за 30:16.

Ее старшая сестра Анастасия пришла к финишу второй, тогда как третьей стала Ирина Шевченко – единственные спортсменки, отставшие от победительницы менее чем на минуту.

Отметим, что накануне состоялась одиночная смешанная эстафета, в которой доминировали пары из Харьковщины и Сумщины.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Анастасия Меркушина Александра Меркушина

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