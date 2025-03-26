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Кипяченкова и Кинаш выиграли смешанную эстафету в Буковеле

Завершилась первая гонка второй половины сезона чемпионата Украины.
Сегодня, 17:09       Автор: Андрей Безуглый
Любовь Кипяченкова / Getty Images
Любовь Кипяченкова / Getty Images

В среду, 26 марта, в Буковеле смешанной эстафетой стартовала вторая часть чемпионата Украины по биатлону.

Стоит отметить, что в старте не приняли участие ряд спортсменов, который только вернулись из Норвегии, а также те, кто представляет Украину на Всемирных военных зимних играх.

Из 21-й команды, представленной на старте, победу одержал основной состав Харьковской области Степан Кинаш и Любовь Кипяченкова.

Они вырвались в лидеры после третьей стрельбы и к финишу опередели ближайших соперников более чем на полминуты.\

На второй строчке финишировал второй состав харьковчан - Александр Пономаренко и Оксана Коваленко, а третьими стали Богдан Борковский и Вита Семеренко, представляющие Сумскую область.

Также стоит отметить, что сразу пять пар не сумели завершить гонку.

Чемпионат Украины по биатлону-2025. Одиночная смешанная эстафета

  1. Харьковская область 1 (Любовь Кипяченкова/Степан Кинаш) 51:34.1 минут
  2. Харьковская 2 (Оксана Коваленко/Александр Пономаренко) +32.9
  3. Сумская 2 (Вита Семеренко/Богдан Борковский) +49.2

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