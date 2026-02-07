Купер Флэгг в шаге от рекорда Майкла Джордана

Форвард Далласа Купер Флэгг четвертый матч подряд набирает 30+ очков, тем самым приближается к достижению Майкла Джордана.

Баскетболист стал самым молодым игроком в истории НБА, набравшим 30+ очков в четырех матчах подряд.

Кроме того, с таким показателем он сравнялся с Майклом Джорданом, который также набирал 30+ очков в четырех играх кряду.

Однако такие перформансы форварда не помогают Далласу одерживать победы, последние четыре встречи завершились для Мэверикс поражениями.

Ранее стало известно, что звездный новичок Вашингтона выбыл до конца сезона.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!