Купер Флэгг в шаге от рекорда Майкла Джордана

Самый молодой игрок с четырьмя матчами 30+ подряд.
Вчера, 12:43       Автор: Валентина Чорноштан
Купер Флегг / Getty Images
Купер Флегг / Getty Images

Форвард Далласа Купер Флэгг четвертый матч подряд набирает 30+ очков, тем самым приближается к достижению Майкла Джордана.

Баскетболист стал самым молодым игроком в истории НБА, набравшим 30+ очков в четырех матчах подряд.

Кроме того, с таким показателем он сравнялся с Майклом Джорданом, который также набирал 30+ очков в четырех играх кряду.

Однако такие перформансы форварда не помогают Далласу одерживать победы, последние четыре встречи завершились для Мэверикс поражениями.

Ранее стало известно, что звездный новичок Вашингтона выбыл до конца сезона.

