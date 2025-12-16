Новичок Флэгг побил рекорд ЛеБрона

Форвард Даллас Маверикс Купер Флэгг провел индивидуально лучший на данный момент матч в карьере против Юты.

За проведенные 41 минуту и 46 секунд на паркете баскетболист сумел реализовать 13 из 27 бросков с игры и еще 15 из 20 со штрафной линии, в сумме набрав 42 очка.

Таким образом Флэгг стал первым в истории НБА игроком, который еще до своего 19-летия сумел набрать в отдельно взятом матче 40 или больше очков.

Предыдущим самым результативным 18-летним игроком в истории НБА был ЛеБрон Джеймс, который в 2003 году сумел в одном из матчей набрать 37 баллов.

Читай также: НБА: Денвер и Хьюстон сыграли овертайм, Детройт обыграл Бостон

Флэгг же к 42 баллам добавил 7 подборов, 6 ассистов, перехват, два блока и четыре потери, а Даллас все же проиграл Юте. Украинец Святослав Михайлюк в матче участия не принимал.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!