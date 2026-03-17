"Был немного в шоке": Бомбардир Динамо оценил свой дебютный вызов в сборную Украины
Нападающий Динамо Матвей Пономаренко высказался о своем дебютном вызове в сборную Украины на плей-офф квалификации чемпионата мира-2026.
20-летний футболист отметил, что эта новость стала для него немного неожиданной, но приятной.
"Сначала сообщил о вызове родителям и своей девушке. Узнал, когда меня добавили в группу сборной - администратор позвонил, сообщил, что я вызван. Честно говоря, был немного в шоке, но это очень приятные эмоции.
Поздравил ли кто-нибудь в чате? В чате - нет, там никого не поздравляли. Но вся команда поздравила меня с дебютным вызовом. Очень приятно, что ребята так отнеслись, поддержали. Повторюсь, это отличные эмоции", - приводит слова Пономаренко официальный сайт Динамо.
Напомним, ранее главный тренер сборной Украины Сергей Ребров огласил заявку команды на мартовские матчи.
