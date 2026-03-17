Ребров определился с выбором защитника на мартовские матчи

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров полностью определился с составом комнады, утверждает BurBuzz.

Напомним, что накануне стало известно о травме Максима Таловерова. Из-за чего национальной команде стало не хватать одного защитника.

Предполагалось, что основными кандидатами на замену будут Эдуард Сарапий и Сергей Чоботенко. Выбор Реброва пал в пользу первого.

Сарапий уже вызывался в сборную, однако все еще не дебютировал за "сине-желтых".

В текущем сезоне 26-летний защитник провел 27 матчей и отличился двумя голами.

