Защитник сборной Украины пропустит матчи плей-офф ЧМ-2026

Защитник Сток Сити и сборной Украины Максим Таловеров больше не сыграет в этом сезоне, сообщает ТаТоТаке.

25-летний футболист получил повреждение в матче против Уотфорда, однако смог доиграть матч.

А после обследование показало серьезное повреждение голеностопного сустава. В худшем случае сезона для игрока окончен.

Таким образом Таловеров пропустит матчи плей-офф против Швеции, присоединившись к компании Николая Матвиенко, Арсения Батагова и Тараса Михавко.

Ожидается, что в ближайшее время Сергей Ребров будет вынужден довызвать в сборную Сергея Чоботенко или Эдуарда Сарапия.

Ранее также сборная Украины уже опубликовала заявку на мартовские матчи.

