Защитник сборной Украины пропустит матчи плей-офф ЧМ-2026
Максим Таловеров выбыл до конца сезона.
Защитник Сток Сити и сборной Украины Максим Таловеров больше не сыграет в этом сезоне, сообщает ТаТоТаке.
25-летний футболист получил повреждение в матче против Уотфорда, однако смог доиграть матч.
А после обследование показало серьезное повреждение голеностопного сустава. В худшем случае сезона для игрока окончен.
Таким образом Таловеров пропустит матчи плей-офф против Швеции, присоединившись к компании Николая Матвиенко, Арсения Батагова и Тараса Михавко.
Ожидается, что в ближайшее время Сергей Ребров будет вынужден довызвать в сборную Сергея Чоботенко или Эдуарда Сарапия.
Ранее также сборная Украины уже опубликовала заявку на мартовские матчи.
