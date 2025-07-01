Таловеров близок к возвращению в Чемпионшип

Украинец может избежать выступлений в английской Лиги 1.

Защитник Максим Таловеров, вероятнее всего, продолжит выступления в Чемпионшипе. Английский Плимут ведет переговоры о продаже центрбека, утверждает инсайдер Пит О'Рурк в X.

В услугах украинца заинтересован Сток Сити. "Гончары" якобы уже вышли на финишную прямую переговорного процесса. Ранее интерес к защитнику приписывали турецкому Трабзонспору.

Таловеров пополнил ряды "пилигримов" в январе. С тех пор он сыграл 13 поединков за Плимут во всех турнирах, в которых забил 2 мяча. Украинский центрбек не спас девонов от драматического вылета в Лигу 1.

К слову, украинец Орест Лебеденко перебрался в Виторию Гимарайнш свободным агентом.

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