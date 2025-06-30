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Футбол

Украинский защитник стал игроком португальского клуба

Лебеденко подписал длительный контракт.
Сегодня, 17:21       Автор: Митя Шитко
Орест Лебеденко / ФК Витория Гимарайнш
Орест Лебеденко / ФК Витория Гимарайнш

Украинский защитник Орест Лебеденко перешел в Виторию Гимарайнш.

26-летний футболист подписал контракт на три года.

Футболист перешел как свободный агент. Его предыдущим клубом была Визела из второго португальского дивизиона.

Орест выступал за Визелу с июля 2023 года. В прошлом сезоне он провел 31 матч, забил три гола и сделал семь голевых передач.

Витория Гимарайнш в прошлом сезоне заняла шестое место в чемпионате Португалии.

Ранее сообщалось, что бывший футболист сборной Украины покинул Эмполи.

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