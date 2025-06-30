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Футбол

Бывший футболист сборной Украины покинул Эмполи

Коваленко во второй раз попрощался с итальянским клубом.
Сегодня, 16:30       Автор: Митя Шитко
Виктор Коваленко / Getty Images
Виктор Коваленко / Getty Images

Эмполи объявил об уходе украинского полузащитника Виктора Коваленко из команды.

Итальянский клуб опубликовал список игроков, с которым не будет подписаны новые соглашения.

"Спасибо, ребята, что носили нашу футболку. Желаем успехов в вашем будущем".

Коваленко в феврале 2025 года подписал контракт с Эмполи до конца сезона-2024/25. В составе итальянского клуба 29-летний украинец провел восемь матчей, забил один гол.

Прошлым летом Виктор досрочно покинул Аталанту, расторгнув контракт. Сезон-2023/24 украинец провел на правах аренды именно в составе Эмполи.

Ранее сообщалось, что бывший защитник Шахтера заинтересовал Милан и Барселону.

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