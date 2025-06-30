Бывший футболист сборной Украины покинул Эмполи
Эмполи объявил об уходе украинского полузащитника Виктора Коваленко из команды.
Итальянский клуб опубликовал список игроков, с которым не будет подписаны новые соглашения.
"Спасибо, ребята, что носили нашу футболку. Желаем успехов в вашем будущем".
Grazie ragazzi per aver indossato la nostra maglia, in bocca al lupo per il vostro futuro 💙 pic.twitter.com/btapJfDyww— Empoli Football Club Official (@EmpoliFC) June 30, 2025
Коваленко в феврале 2025 года подписал контракт с Эмполи до конца сезона-2024/25. В составе итальянского клуба 29-летний украинец провел восемь матчей, забил один гол.
Прошлым летом Виктор досрочно покинул Аталанту, расторгнув контракт. Сезон-2023/24 украинец провел на правах аренды именно в составе Эмполи.
Ранее сообщалось, что бывший защитник Шахтера заинтересовал Милан и Барселону.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!