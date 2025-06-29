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Футбол

Экс-защитник Шахтера заинтересовал Милан и Барселону

Додо может оказаться в новом клубе.
Сегодня, 17:19       Автор: Василий Медвидь

Бразилец Додо может сменить клубную прописку в это трансферное окно. Об этом сообщило издание Calciomercato.

По информации издания, переговоры о новом контракте между бразильцем и Фиорентиной зашли в тупик. Учитывая это, «фиалки» рассматривают продажу игрока в это межсезонье.

Додо интересует Милан и Барселону. Сумма потенциального трансфера пока неизвестна.

Также в услугах игрока были заинтересованы Интер и Ювентус, но они уже сконцентрировались на других кандидатах.

Напомним, ранее сообщалось, что Милан расстался с форвардом, которого арендовал у Ромы.

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