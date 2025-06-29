Экс-защитник Шахтера заинтересовал Милан и Барселону

Додо может оказаться в новом клубе.

Бразилец Додо может сменить клубную прописку в это трансферное окно. Об этом сообщило издание Calciomercato.

По информации издания, переговоры о новом контракте между бразильцем и Фиорентиной зашли в тупик. Учитывая это, «фиалки» рассматривают продажу игрока в это межсезонье.

Додо интересует Милан и Барселону. Сумма потенциального трансфера пока неизвестна.

Также в услугах игрока были заинтересованы Интер и Ювентус, но они уже сконцентрировались на других кандидатах.

Напомним, ранее сообщалось, что Милан расстался с форвардом, которого арендовал у Ромы.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!