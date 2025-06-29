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Футбол

Милан распрощался с арендованным у Ромы форвардом

Тэмми Абрахам возвращается в римский клуб.
Сегодня, 13:44       Автор: Игорь Мищук
Тэмми Абрахам / Getty Images
Тэмми Абрахам / Getty Images

Нападающий Тэмми Абрахам покинул Милан, в составе которого в минувшем сезоне выступал на правах аренды из Ромы.

"Россонери" у себя в социальных сетях попрощались с 27-летним футболистом, поблагодарив за сотрудничество.

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"Двузначное количество голов и полная самоотдача каждую минуту! Спасибо, Тэмми", - говорится в сообщении клуба.

Абрахам вернется в римский клуб, действующий контракт с которым у него рассчитан до лета 2027 года.

В прошлом сезоне английский форвард провел в составе Милана 44 матча во всех турнирах, отличившись десятью голами и семью результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Абрахам может продолжить карьеру в Турции, поскольку не входит в планы нового главного тренера Ромы.

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