Милан распрощался с арендованным у Ромы форвардом

Нападающий Тэмми Абрахам покинул Милан, в составе которого в минувшем сезоне выступал на правах аренды из Ромы.

"Россонери" у себя в социальных сетях попрощались с 27-летним футболистом, поблагодарив за сотрудничество.

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"Двузначное количество голов и полная самоотдача каждую минуту! Спасибо, Тэмми", - говорится в сообщении клуба.

Double digits for goals and full effort every minute! Thanks, Tammy ❤️

#SempreMilan pic.twitter.com/co3FKIQjn8 — AC Milan (@acmilan) June 29, 2025

Абрахам вернется в римский клуб, действующий контракт с которым у него рассчитан до лета 2027 года.

В прошлом сезоне английский форвард провел в составе Милана 44 матча во всех турнирах, отличившись десятью голами и семью результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Абрахам может продолжить карьеру в Турции, поскольку не входит в планы нового главного тренера Ромы.

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