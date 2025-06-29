Аллегри списал дюжину футболистов Милана

Главный тренер итальянского Милана Массимилиано Аллегри составил список ненужных исполнителей. В список попали 12 игроков, утверждает инсайдер Николо Скира в X.

Новый тренерский штаб не рассчитывает на вратаря Дэвиса Васкеса и защитников Эмерсона Рояла, Филиппо Терраччано, Малика Тиава и Тео Эрнандеса. Также будут искать новые клубы хавбеки Ясин Адли, Исмаэль Бенассер и Юнус Муса. Вне внимания Аллегри также нападающие Самуэль Чуквуэзе, Ноа Окафор, Марко Лазетич и Лоренцо Коломбо.

Пятеро из них провели прошлый сезон на правах аренды в других командах. В свою очередь Тиав, Эрнандес, Муса и Чуквуэзе входили в основную обойму Милана в кампании 2024/25.

Тем временем миланский Интер близок к покупке форварда Пармы Анжа-Йоана Бонни.

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