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Интер приобретет лидера аутсайдера Серии А

Кристиан Киву воссоединится с экс-подопечным.
Сегодня, 00:02       Автор: Василий Медвидь

Итальянский Интер усилит линию атаки.

Как сообщает Фабрицио Романо, «нерадзурри» договорились о переходе Анжа-Йоана Бонни из Пармы. Сумма трансфера составила 23 млн евро + 3 млн евро бонусами.

В прошлом сезоне 23-летний француз забил 6 голов и отдал 4 ассиста в 38 матчах.

Напомним, ранее Интер определился с судьбой своего воспитанника.

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