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Футбол

Бешикташ нацелился на конкурента Довбика, вернувшегося из аренды в Милане

Потенциальный соперник Шахтера в квалификации Лиги Европы может усилиться Тэмми Абрахамом.
Сегодня, 16:45       Автор: Игорь Мищук
Тэмми Абрахам / Getty Images
Тэмми Абрахам / Getty Images

Нападающий Ромы Тэмми Абрахам, отыгравший прошлый сезон в аренде в Милане, может продолжить карьеру в Турции.

Как сообщает журналист Николо Скира, в подписании 27-летнего футболиста заинтересован Бешикташ, который является потенциальным соперником Шахтера во втором раунде квалификации Лиги Европы.

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По информации источника, английский форвард может покинуть римскую команду, поскольку не входит в планы нового главного тренера "джаллоросси" Джан Пьеро Гасперини.

В минувшем сезоне в аренде в Милане Абрахам принял участие в 44 матчах, записав на свой счет десять голов и семь результативных передач.

Ранее сообщалось, что Интер выкупил у Ромы одноклубника Артема Довбика.

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