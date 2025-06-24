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Интер выкупил одноклубника Довбика

"Нерадзурри" довольны выступлениями универсала.
Сегодня, 10:05       Автор: Антон Федорцив
Никола Залевски / Getty Images
Никола Залевски / Getty Images

Полузащитник Никола Залевски стал полноценным игроком миланского Интера. "Змеи" выкупили контракт поляка, сообщает официальный сайт клуба.

Универсальный исполнитель подписал с миланцами 4-летний договор. Трансфер Залевски стоил Интеру скромные 6,3 млн евро. Последние полгода он провел в рядах "нерадзурри" на правах аренды.

К этому моменту Залевски сыграл 17 матчей за Интер во всех турнирах, в которых оформил 1 гол и 1 ассист. В структуре столичной Ромы он находился с 9-летнего возраста. Хотя футболист родился и вырос в пригороде Рима, решил играть за сборную Польши.

Напомним, ранее Интер смог дожать Ураву на Клубном ЧМ-2025.

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