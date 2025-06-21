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Футбол

Интер едва победил Ураву

Кристиан Киву одержал первую победу на тренерском мостике "нерадзурри".
Вчера, 23:57       Автор: Василий Медвидь
Getty Images
Getty Images

В рамках второго тура Клубного чемпионата мира Интер сыграл с Уравой Ред Даймондс.

Уже на старте матча японская команда сенсационно вышла вперед. Автором гола стал Риома Ватанабе.

Несмотря на это, по игре Интер выглядел лучше, имел больше моментов и еще в первом тайме мог бы сравнять счет, например, на 20-й минуте, но Лаутаро Мартинес не смог реализовать свой момент.

Впрочем, все же во втором тайме «нерадзурри» смогли избежать поражения. Тот же Лаутаро Мартинес ударом через себя восстановил паритет.

Все шло к ничьей, однако у Интера нашёлся неожиданный герой. Валентин Карбони вырвал победу для своей команды

Отметим, что в первом туре команда Кристиана Киву сыграла вничью 1:1. Тогда Интер не смог победить Монтеррей.

Интер - Урава 2:1

Голы: Мартинес, 78, Карбони, 90+2 - Ватанабе, 11

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