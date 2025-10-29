Интер легко разобрался с Фиорентиной

В среду, 29 октября, Интер принимал дома Фиорентину.

"Нерадзурри" нужно было срочно отыгрываться за поражение Наполи, потому "фиалок" довольно быстро сломили. Однако, несмотря на целую серию атак, в первом тайме счет так и не был открыт.

Во втором тайме Интер стал играть еще агрессивней и интенсивней, что привело к голу на 66-й минуте. Чалханоглу дальним ударом наконец открыл счет, а через пару минут Сучич забил второй гол, доведя счет до комфортного.

На 86-й минуте матч для Фиорентины закончился. Маттиа Вити сфолил в своей штрафной, получил вторую желтую и покинул поле, а Чалханоглу с пенальти установил окончательный счет.

Интер - Фиорентина 3:0

Голы: Чалханоглу, 66, (пенальти), 88 Сучич, 71

Интер: Зоммер - Дюмфрис (Карлос Аугусто, 77), Аканжи, Биссек, Димарко, Бастони (Фраттези, 89) - Сучич, Чалханоглу, Барелла (Зелински, 85) - Мартинес (Єнрике, 89), Эспозито (Бонни, 77)

Фиорентина: де Хеа - Комуццо, Мари, Вити - Додо, Госенс (Фортини, 78), Зом (Фаджоли, 63), Мандрагора (Джеко, 76), Ндур - Гудмундссон (Фаццини, 63), Кин

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!