iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Интер легко разобрался с Фиорентиной

"Нерадзурри" поквитались за поражение с Наполи.
Вчера, 23:43       Автор: Андрей Безуглый
Интер / Getty Images
Интер / Getty Images

В среду, 29 октября, Интер принимал дома Фиорентину.

"Нерадзурри" нужно было срочно отыгрываться за поражение Наполи, потому "фиалок" довольно быстро сломили. Однако, несмотря на целую серию атак, в первом тайме счет так и не был открыт.

Во втором тайме Интер стал играть еще агрессивней и интенсивней, что привело к голу на 66-й минуте. Чалханоглу дальним ударом наконец открыл счет, а через пару минут Сучич забил второй гол, доведя счет до комфортного.

На 86-й минуте матч для Фиорентины закончился. Маттиа Вити сфолил в своей штрафной, получил вторую желтую и покинул поле, а Чалханоглу с пенальти установил окончательный счет.

Интер - Фиорентина 3:0
Голы: Чалханоглу, 66, (пенальти), 88 Сучич, 71

Интер: Зоммер - Дюмфрис (Карлос Аугусто, 77), Аканжи, Биссек, Димарко, Бастони (Фраттези, 89) - Сучич, Чалханоглу, Барелла (Зелински, 85) - Мартинес (Єнрике, 89), Эспозито (Бонни, 77)

Фиорентина: де Хеа - Комуццо, Мари, Вити -  Додо, Госенс (Фортини, 78), Зом (Фаджоли, 63), Мандрагора (Джеко, 76), Ндур - Гудмундссон (Фаццини, 63), Кин

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: интер фиорентина

Статьи по теме

Три клуба Серии А ведут борьбу за Ким Мин Дже Три клуба Серии А ведут борьбу за Ким Мин Дже
Джеко установил рекорд Лиги конференций Джеко установил рекорд Лиги конференций
Милан с дублем Леау вырвал победу у Фиорентины Милан с дублем Леау вырвал победу у Фиорентины
Рома с ассистом Довбика одолела Фиорентину Рома с ассистом Довбика одолела Фиорентину

Видео

Постеры Янниса и Флэгга, алей-уп с разворотом от Гордона - лучшие данки первой недели сезона
Постеры Янниса и Флэгга, алей-уп с разворотом от Гордона - лучшие данки первой недели сезона

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина сохранила положение, Костюк и Ястремская вместе пошли вверх
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина не набрала очков, но удержалась на 28-м месте
просмотров
Рейтинг ATP: Алькарас и Синнер сохранили статус-кво, Сачко остался лучшим среди украинцев
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров

Последние новости

Европа00:50
Бенфика с незасчитанным голом Судакова переиграла Тонделу
Европа00:06
Кубок английской лиги: Арсенал, Челси и Сити прошли дальше, Ливерпуль и Тоттенхэм вылетели
Вчера, 23:43
Европа23:43
Интер легко разобрался с Фиорентиной
Европа23:40
Бавария с дублем Кейна разобралась с Кельном в Кубке Германии
Европа22:58
Ювентус согласовал контракт с новым тренером
Футзал22:52
Лига чемпионов по футзалу: ХИТ стартовал с уверенной победы, Киев Футзал сыграл вничью с Врхникой
Европа22:11
Арсенал побил рекорд среди клубов АПЛ
Европа21:59
ПСЖ с Забарным потерял очки в матче с аутсайдером
Европа21:31
Ювентус прервал серию без побед в первом же матче без Тудора
Европа21:25
Довбик помог Роме обыграть Парму
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK