iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Фиорентина официально получила нового тренера

Должность была вакантной недолго.
Сегодня, 18:23       Автор: Антон Федорцив
Паоло Ваноли / Getty Images
Паоло Ваноли / Getty Images

Руководство итальянской Фиорентины определилось с новым наставником команды. "Фиалок" возглавил Паоло Ваноли, сообщает официальный сайт клуба.

Итальянский специалист заключил контракт до конца сезона. В должности Ваноли заменил Стефано Пиоли, провалившего старт Серии A (4 ничьи, 6 поражений в десяти турах). Новый алленаторе защищал цвета Фиорентины в начале 00-х.

В рядах "фиалок" Ваноли завоевал Кубок Италии 2000/01. Самостоятельную тренерскую карьеру он начал со сборной Италии U-18. Также итальянец работал с московским Спартаком, местными Венецией и Торино.

Напомним, накануне Даниэле Де Росси стал главным тренером итальянского Дженоа.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: фиорентина Паоло Ваноли

Статьи по теме

Фиорентина рассмотрит кандидатуру экс-тренера сборной Италии Фиорентина рассмотрит кандидатуру экс-тренера сборной Италии
Соперник Динамо в Лиге конференций распрощался с главным тренером Соперник Динамо в Лиге конференций распрощался с главным тренером
Интер легко разобрался с Фиорентиной Интер легко разобрался с Фиорентиной
Джеко установил рекорд Лиги конференций Джеко установил рекорд Лиги конференций

Видео

Прорвало по полной: Динамо пофеерило в матче со Зриньски - видео голов
Прорвало по полной: Динамо пофеерило в матче со Зриньски - видео голов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина осталась лучшей среди украинок, персональный рекорд Алейниковой и взлет Снигур
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сбросил Алькараса с вершины, Сачко сохранил статус первой ракетки Украины
просмотров
Футбол сегодня: новый тур УПЛ стартует двумя матчами
просмотров
УПЛ: Колос победил Кудровку, Оболонь одолела Эпицентр
просмотров

Последние новости

Европа23:06
Вундеркинд Реала выбрал приоритетный клуб для аренды
Теннис22:45
Соболенко дожала Анисимову в 1/2 финала WTA Finals
Украина22:12
УПЛ: Колос победил Кудровку, Оболонь одолела Эпицентр
Формула 121:50
Гран-при Бразилии: Норрис выиграл квалификацию к спринту
Теннис21:26
Рыбакина одолела Пегулу в полуфинале Итогового турнира-2025
Европа и мир20:55
Украина разгромила сборную Румынии в Европейском кубке наций
Теннис20:22
Сачко завершил сенсационное выступление в Меце
Украина20:00
Колос оформил волевую победу над Кудровкой
Европа19:54
Лапорта анонсировал идею прощального матча Месси в Барселоне
Европа19:36
Слот прокомментировал трансферные планы Ливерпуля
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK