Фиорентина официально получила нового тренера

Руководство итальянской Фиорентины определилось с новым наставником команды. "Фиалок" возглавил Паоло Ваноли, сообщает официальный сайт клуба.

Итальянский специалист заключил контракт до конца сезона. В должности Ваноли заменил Стефано Пиоли, провалившего старт Серии A (4 ничьи, 6 поражений в десяти турах). Новый алленаторе защищал цвета Фиорентины в начале 00-х.

В рядах "фиалок" Ваноли завоевал Кубок Италии 2000/01. Самостоятельную тренерскую карьеру он начал со сборной Италии U-18. Также итальянец работал с московским Спартаком, местными Венецией и Торино.

Напомним, накануне Даниэле Де Росси стал главным тренером итальянского Дженоа.

