Джеко установил рекорд Лиги конференций

Форвард итальянской Фиорентины Эдин Джеко приложился к разгрому венского Рапида (3:0) во втором туре Лиги конференций. Босниец стал старейшим автором гола в истории турнира.

Возраст нападающего – 39 лет 220 дней. Джеко превзошел достижение защитника боснийского Зрински Слободана Яковлевича. Он оформил забитый мяч в третьем по рангу еврокубке в 36 лет 4 месяца и 6 дней.

В нынешнем сезоне Джеко провел 10 поединков во всех турнирах, в которых забил 2 мяча. К рядам "фиалок" форвард присоединился летом. Предыдущие две кампании он отыграл за стамбульский Фенербахче.

К слову, киевское Динамо разгромно проиграло Самсунспору в Турции.

