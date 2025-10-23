Динамо потерпело разгром от Самсунспора

Турецкий середняк шокировал команду Александра Шовковского в дебюте. Уже на 2-й минуте хозяева открыли счет. Тиаре запрессинговали на своей половине и разогнали контратаку, на финише которой Мусаба отправил мяч в сетку.

Самсунспор продолжил атаковать после гола. Динамо пришло в себя после экватора тайма. Первый момент киевлян был стопроцентным, но Караваев не попал в пустые ворота после прострела Огунданы.

Расплата наступила несколько минут спустя. Муандилмаджи лучше всего сориентировался в чужой штрафной после того, как Юксел попал в Мусабу. Оборона "бело-синих" исполнила роль статистов.

Впоследствии Хольсе не смог переиграть Нещерета на ближней стойке. На старте же второй половины Муандилмаджи не попал в рамку. Зато на 62-й минуте Хольсе с рикошетом от Тиаре попал в дальний угол издалека.

Динамо выглядело безыдейным. Течение событий совсем не изменили и замены Шовковского. "Бело-синие" потерпели заслуженное поражение и остаются без очков в основном раунде турнира.

Статистика матча Самсунспор – Динамо 2-го тура Лиги конференций

Самсунспор – Динамо – 3:0

Голы: Мусаба, 2, Муандилмаджи, 34, Хольсе, 62

Ожидаемые голы (xG): 2.50 - 0.72

Владение мячом: 48 % - 52 %

Удары: 14 - 5

Удары в створ: 5 - 0

Угловые: 4 - 6

Фолы: 6 - 10

Самсунспор: Коджук – Явру (Мендес, 73), Шатка, ван Дронгелен, Тоумассон – Макумбу – Кулибали (Килинч, 73), Хольсе (Айдогду, 84), Юксел (Генюл, 78), Мусаба (Чифт, 78) – Муандилмаджи

Динамо: Нещерет – Караваев, Попов, Тиаре, Вивчаренко (Михавко, 67) – Рубчинский (Пихаленок, 67), Буяльский (Яцык, 82), Михайленко (Бражко, 76) – Волошин, Герреро, Огундана (Блэнуцэ, 76)

Предупреждения: Вивчаренко, Михавко

