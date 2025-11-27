"Игроки ошибаются, бывает": Шовковский отреагировал на поражение от Омонии

Киевское Динамо уступило Омонии из Никосии в 4-м туре Лиги конференций. Главный тренер "бело-синих" Александр Шовковский прокомментировал результат поединка, сообщает официальный сайт клуба.

"В первую очередь хочу поздравить соперника с победой. Они сегодня больше были настроены. Поэтому, думаю, сейчас неважно, считаю я или не считаю (что могу вывести команду из этого кризиса – ред.).

Знаете, я думаю, правильно будет сказать, что ответственность за эти результаты, за эту игру я возьму на себя. Игроки ошибаются, бывает… Не думаю, что он (Попов – ред.) хотел фолить, просто так получилось", – заявил наставник Динамо.

"Бело-синие" потерпели три поражения в третьем по рангу еврокубке. Следующий матч киевляне сыграют против Фиорентины. Поединок состоится 11 декабря во Флоренции.

К слову, ранее Динамо U-19 переиграло Хиберниан в Юношеской лиге УЕФА.

