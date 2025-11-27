Шовковский уволен с поста тренера Динамо

Наставника "бело-синих" отправили в отставку после поражение от Омонии в Лиге конференций.

Главный тренер Динамо Александр Шовковский покинул занимаемую должность.

Об этом сообщает официальный сайт киевского клуба.

Как информирует пресс-служба "бело-синих", тренерский штаб команды был освобожден от исполнения обязанностей.

Исполняющим обязанности главного тренера назначен наставник Динамо U19 Игорь Костюк.

Напомним, что Шовковский исполнял обязанности наставника Динамо с ноября 2023 года после отставки Мирчи Луческу, а уже в декабре был назначен полноценным главным тренером команды.

В минувшем сезоне "бело-синие" стали чемпионами Украины, однако провалили нынешнюю кампанию под руководством 50-летнего специалиста. На данный момент киевская команда занимает только седьмое место в турнирной таблице УПЛ, набрав 20 очков в 13 матчах.

Последним матчем Шовковского во главе Динамо стал гостевой поединок общего этапа Лиги конференций с кипрской Омонией, в котором его подопечные проиграли 0:2. Это поражение стало для киевлян третьим в четырех матчах еврокубка.

