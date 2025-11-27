Омония - Динамо 2:0: обзор матча и результат игры 27.11.2025

"Бело-синие" проиграли третий из четырех поединков еврокубка и снова без забитых мячей.

В четверг, 27 ноября, Динамо сыграло на выезде против Омонии в рамках четвертого тура общего этапа Лиги конференций.

Команда Александра Шовковского не смогла справиться с кипрским соперником, потерпев третье "сухое" поражение в турнире - на этот раз уступив со счетом 0:2.

Динамо попыталось захватить инициативу в начале поединка, что привело к опасному удару Владислава Кабаева уже на седьмой минуте. Вингер киевлян закручивал под дальнюю стойку, но голкипер киприотов справился. Впрочем, вскоре Омония перевела игру в позиционное противостояние, также сумев ответить парой острых ударов.

Ключевой же эпизод первого тайма произошел по истечении получаса игры. Денис Попов сбил Эвангелоса Андреу, забегавшего в штрафную, заработал предупреждение, а Омония получила право на пенальти. Вилли Семеду уверенно отправил мяч с точки под левую стойку.

Динамо еще до перерыва ответило моментами Александра Пихаленка и Назара Волошина, но безрезультатно.

А во второй половине встречи хозяевам поля удалось удвоить свое преимущество. На 59-й минуте после навеса в штрафную защитники киевлян позволили Ангелосу Неофиту беспрепятственно пробить в перекладину, а после головой в падении добить мяч в пустые ворота.

Тренерский штаб киевлян отреагировал на второй попущенный заменами, выпустив на поле Виталия Буяльского и Эдуардо Герреро. В одном из эпизодов второй опасно пробивал головой, но справился голкипер, а удар первого под занавес встречи пришелся рядом со стойкой. Впрочем, и Омония могла увеличивать разрыв, если бы Стеван Йоветич после заброса в штрафную сумел переиграть Руслана Нещерета. В итоге окончательный результат встречи остался неизменным.

Динамо с тремя набранными очками пока расположилось на 27-м месте общей турнирной таблицы Лиги конференций. Омония одержала свою первую победу в турнире и с пятью баллами поднялась на 18-ю строчку.

Статистика матча Омония - Динамо четвертого тура Лиги конференций

Омония - Динамо 2:0

Голы: Семеду, 34 (пен.), Неофиту, 59

Ожидаемые голы (xG): 3.03 - 0.88

Владение мячом: 43% - 57%

Удары: 11 - 13

Удары в створ: 5 - 4

Угловые: 4 - 8

Фолы: 6 - 13

Омония: Узохо - Масурас, Симич, Агузуль, Кицос - Эвандро, Марич (Кусулос, 83), Эракович (Эйтинг, 83) - Андреу, Неофиту (Хационованис, 72), Семеду (Йоветич, 72).

Динамо: Нещерет - Караваев, Попов (Дубинчак, 46), Тиаре, Михавко - Пихаленок (Яцик, 79), Михайленко, Рубчинский (Буяльский, 60) - Кабаев, Волошин (Пономаренко, 79), Шола (Герреро, 63).

Предупреждения: Марич, Узохо - Попов, Кабаев, Михайленко, Тиаре, Герреро.

