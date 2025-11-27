iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Омония - Динамо 2:0: обзор матча и результат игры 27.11.2025

"Бело-синие" проиграли третий из четырех поединков еврокубка и снова без забитых мячей.
27 ноября, 21:40       Автор: Игорь Мищук
Омония обыграла Динамо / omonoiafc.com.cy
Омония обыграла Динамо / omonoiafc.com.cy

В четверг, 27 ноября, Динамо сыграло на выезде против Омонии в рамках четвертого тура общего этапа Лиги конференций.

Команда Александра Шовковского не смогла справиться с кипрским соперником, потерпев третье "сухое" поражение в турнире - на этот раз уступив со счетом 0:2.

Динамо попыталось захватить инициативу в начале поединка, что привело к опасному удару Владислава Кабаева уже на седьмой минуте. Вингер киевлян закручивал под дальнюю стойку, но голкипер киприотов справился. Впрочем, вскоре Омония перевела игру в позиционное противостояние, также сумев ответить парой острых ударов.

Ключевой же эпизод первого тайма произошел по истечении получаса игры. Денис Попов сбил Эвангелоса Андреу, забегавшего в штрафную, заработал предупреждение, а Омония получила право на пенальти. Вилли Семеду уверенно отправил мяч с точки под левую стойку.

Источник: ФК Динамо Киев

Динамо еще до перерыва ответило моментами Александра Пихаленка и Назара Волошина, но безрезультатно.

А во второй половине встречи хозяевам поля удалось удвоить свое преимущество. На 59-й минуте после навеса в штрафную защитники киевлян позволили Ангелосу Неофиту беспрепятственно пробить в перекладину, а после головой в падении добить мяч в пустые ворота.

Тренерский штаб киевлян отреагировал на второй попущенный заменами, выпустив на поле Виталия Буяльского и Эдуардо Герреро. В одном из эпизодов второй опасно пробивал головой, но справился голкипер, а удар первого под занавес встречи пришелся рядом со стойкой. Впрочем, и Омония могла увеличивать разрыв, если бы Стеван Йоветич после заброса в штрафную сумел переиграть Руслана Нещерета. В итоге окончательный результат встречи остался неизменным.

Читай также: Третье фиаско: Динамо уступило Омонии в Лиге конференции - видео голов матча

Динамо с тремя набранными очками пока расположилось на 27-м месте общей турнирной таблицы Лиги конференций. Омония одержала свою первую победу в турнире и с пятью баллами поднялась на 18-ю строчку.

Статистика матча Омония - Динамо четвертого тура Лиги конференций

Омония - Динамо 2:0

Голы: Семеду, 34 (пен.), Неофиту, 59

Ожидаемые голы (xG): 3.03 - 0.88
Владение мячом: 43% - 57%
Удары: 11 - 13
Удары в створ: 5 - 4
Угловые: 4 - 8
Фолы: 6 - 13

Омония: Узохо - Масурас, Симич, Агузуль, Кицос - Эвандро, Марич (Кусулос, 83), Эракович (Эйтинг, 83) - Андреу, Неофиту (Хационованис, 72), Семеду (Йоветич, 72).

Динамо: Нещерет - Караваев, Попов (Дубинчак, 46), Тиаре, Михавко - Пихаленок (Яцик, 79), Михайленко, Рубчинский (Буяльский, 60) - Кабаев, Волошин (Пономаренко, 79), Шола (Герреро, 63).

Предупреждения: Марич, Узохо - Попов, Кабаев, Михайленко, Тиаре, Герреро.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Динамо Киев Омония

Статьи по теме

УПЛ: Кудровка будет гостить у ЛНЗ, Верес примет Карпаты УПЛ: Кудровка будет гостить у ЛНЗ, Верес примет Карпаты
Динамо выступило с заявлением по поводу демонстрации болельщиками Омонии флагов СССР и России Динамо выступило с заявлением по поводу демонстрации болельщиками Омонии флагов СССР и России
"Завидовал ему": Тренер Шахтера отреагировал на увольнение Шовковского "Завидовал ему": Тренер Шахтера отреагировал на увольнение Шовковского
Барселона стремится переподписать сына экс-бомбардира Барселона стремится переподписать сына экс-бомбардира

Видео

ТОП-10 моментов НБА: решающий блок-шот Блэка возглавил рейтинг
ТОП-10 моментов НБА: решающий блок-шот Блэка возглавил рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Олейникова впервые в ТОП-100 рейтинга
просмотров
Футбол сегодня: продолжение тура УПЛ, Милан примет Лацио, Байер будет противостоять Боруссии Д, Монако встретится с ПСЖ
просмотров
УПЛ: Кудровка будет гостить у ЛНЗ, Верес примет Карпаты
просмотров
Лига чемпионов: Ливерпуль опозорился с ПСВ, Тоттенхэм проиграл перестрелку с ПСЖ, Атлетико дожал Интер
просмотров

Последние новости

Европа12:28
Барселона стремится переподписать сына экс-бомбардира
НБА11:54
ТОП-10 моментов НБА: решающий блок-шот Блэка возглавил рейтинг
Украина11:19
Дуэт функционеров УАФ получил наказание за дисквалификацию Синчука
Футзал10:55
Экстра-лига по футзалу: Киев Футзал примет Кардинал, ХИТ встретится с Соколом, Авалон будет противостоять Сухой Балке
Формула 110:43
Бывший пилот Формулы-1 попал в изолятор
Украина10:15
УПЛ: Кудровка будет гостить у ЛНЗ, Верес примет Карпаты
Европа09:58
Милан положил глаз на таланта из Лиги 1
Другие страны09:25
Неймар вместо операции оформил гол+пас за Сантос
НБА08:59
НБА: Лейкерс переиграли Даллас, Клипперс уступили Мемфису, а Нью-Йорк победил Милуоки
НХЛ08:22
НХЛ: Даллас одолел Юту, Питтсбург дожал Коламбус, Миннесота прервала серию Колорадо
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK