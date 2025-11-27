Омония - Динамо 2:0: видео голов и лучших моментов матча 27.11.2025

В четверг, 27 ноября, Динамо провело в гостях матч четвертого тура общего этапа Лиги конференций против Омонии.

Подопечные Александра Шовковского потерпели третье поражение в еврокубковом турнире, проиграв кипрскому сопернику со счетом 0:2.

Читай также: Динамо потерпело поражение от Омонии в матче Лиги конференций

Первый гол Динамо пропустило на 34-й минуте, когда Омония получила право на пенальти после фола Дениса Попова в своей штрафной на Эвангелосе Андреу. Вилли Семеду ударом с одиннадцатиметровой отметки переиграл Руслана Нещерета.

Во втором тайме хозяева поля удвоили свое преимущество усилиями Ангелоса Неофиту, который после навеса в касание пробил с линии штрафной в перекладину, а после головой в падении добил мяч в сетку.

Вашему вниманию видео всех голов матча Омония - Динамо в четвертом туре Лиги конференций:

Омония - Динамо 2:0

Голы: Семеду, 34 (пен.), Неофиту, 59

Омония: Узохо - Масурас, Симич, Агузуль, Кицос - Эвандро, Марич (Кусулос, 83), Эракович (Эйтинг, 83) - Андреу, Неофиту (Хационованис, 72), Семеду (Йоветич, 72).

Динамо: Нещерет - Караваев, Попов (Дубинчак, 46), Тиаре, Михавко - Пихаленок (Яцик, 79), Михайленко, Рубчинский (Буяльский, 60) - Кабаев, Волошин (Пономаренко, 79), Шола (Герреро, 63).

Предупреждения: Марич, Узохо - Попов, Кабаев, Михайленко, Тиаре, Герреро.

Источник: MEGOGO

