Самсунспор - Динамо: обзор матча и видео голов

В четверг, 23 октября, Самсунспор принимал дома Динамо в рамках матча Лиги конференций.

Хозяева открыли счет практически мгновенно. Мусаба оказался один на один с пустыми воротами и попросту не мог промахнуться.

Для второго гола туркам понадобились еще полчаса. На 34-й минуте Мусаба уже отпасовал партнеру, который отправил мяч точно в угол ворот.

Третий же матч был забит уже во второй половине поединка. Карло Зольсе разобрался с защитой динамовцев и отправил мяч точно в нижний угол.

Гол Мусабы

Гол Мариуса

Гол Хольсе

