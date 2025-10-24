iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Самсунспор - Динамо: обзор матча и видео голов

Вашему вниманию видео голов матча Лиги конференций.
Сегодня, 00:05       Автор: Андрей Безуглый
Динамо Киев / Getty Images
Динамо Киев / Getty Images

В четверг, 23 октября, Самсунспор принимал дома Динамо в рамках матча Лиги конференций.

Хозяева открыли счет практически мгновенно. Мусаба оказался один на один с пустыми воротами и попросту не мог промахнуться.

Для второго гола туркам понадобились еще полчаса. На 34-й минуте Мусаба уже отпасовал партнеру, который отправил мяч точно в угол ворот.

Третий же матч был забит уже во второй половине поединка. Карло Зольсе разобрался с защитой динамовцев и отправил мяч точно в нижний угол.

Гол Мусабы

Гол Мариуса

Гол Хольсе 

Новость будет дополняться

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Динамо Киев

Статьи по теме

Самсунспор - Динамо: онлайн-трансляция матча Лиги конференций Самсунспор - Динамо: онлайн-трансляция матча Лиги конференций
Самсунспор - Динамо: прогноз на матч Лиги конференций Самсунспор - Динамо: прогноз на матч Лиги конференций
"Полный лазарет": Шовковский подтвердил, что ряд игроков пропустит матч с Самсунспором "Полный лазарет": Шовковский подтвердил, что ряд игроков пропустит матч с Самсунспором
Динамо в меньшинстве обыграло шведского соперника в Юношеской лиге УЕФА Динамо в меньшинстве обыграло шведского соперника в Юношеской лиге УЕФА

Видео

Самсунспор - Динамо: обзор матча и видео голов
Самсунспор - Динамо: обзор матча и видео голов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина потеряла позицию, Костюк, Ястремская и Стародубцева поднялись в рейтинге
просмотров
Рейтинг ATP: в ТОП-10 одно изменение, украинцы теряют позиции
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Футбол сегодня: Рома против Виктории, Зинченко с новым тренером и украинские гранды в Лиге конференций
просмотров

Последние новости

Еврокубки00:50
Лень заинтересовал самый титулованный клуб Евролиги
Лига конференций00:40
Экс-игрок Динамо красочно прокомментировал поражение команды
Лига конференций00:35
Джеко установил рекорд Лиги конференций
Лига конференций00:14
Лига конференций: поражения Шахтера и Динамо, Фиорентина разгромила Рапид, АЕК Ларнака одолел Кристал Пэлас
Лига конференций00:05
Самсунспор - Динамо: обзор матча и видео голов
Лига Европы00:02
Ноттингем уверенно разобрался с Порту
Вчера, 23:55
Лига Европы23:55
Рома с Довбиком неожиданно уступила Виктории
Лига конференций23:54
Динамо потерпело разгром от Самсунспора
Лига конференций23:25
Зинченко травмировался в матче с Порту
Бокс22:52
Фьюри поделился мыслями о возобновлении карьеры
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK