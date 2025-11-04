Соперник Динамо в Лиге конференций распрощался с главным тренером

Главный тренер Фиорентины Стефано Пиоли был отправлен в отставку с занимаемой должности.

О прекращении сотрудничества с 60-летним итальянским специалистом флорентийский клуб объявил на своем официальном сайте.

"Клуб выражает благодарность тренеру и его сотрудникам за профессионализм, проявленный на протяжении всей работы", - говорится в заявлении пресс-службы.

Начиная с сегодняшнего дня, временно исполнять обязанности наставника команды будет Даниэле Галлоппа.

Stefano Pioli non è più l’allenatore della Fiorentina.



ACF Fiorentina comunica che Stefano Pioli è stato sollevato, in data odierna, dall’incarico di allenatore della Prima Squadra maschile.



Пиоли возглавил Фиорентину только в июле этого года, однако команда под его руководством провалила старт сезона в Серии А. На данный момент "виола" с четырьмя очками занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата, не выиграв ни одного матча.

Напомним, что в квалификации Лиги конференций флорентийцы прошли житомирское Полесье (3:0, 3:2), а в основной стадии еврокубка встретятся с киевским Динамо (11 декабря).

Ранее главного тренера уволил еще один представитель Серии А Дженоа, которая также провалила старт сезона. Команда Руслана Малиновского распрощалась с Патриком Виейра.

