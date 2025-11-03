iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Фиорентина пытается избавиться от главного тренера

Стефано Пиоли отказывается уходить.
Сегодня, 17:25       Автор: Андрей Безуглый
Стефано Пиоли / Getty Images
Стефано Пиоли / Getty Images

Главный тренер Фиорентины Стефано Пиоли оказался на грани отставки.

Напомним, что специалист возглавил команду летом после того, как клуб покинул Рафаэле Палладино.

При Палладино "фиалки" завершили сезон на шестом месте и дошли до полуфинала Лиги конференций. При Пиоли же команда еще ни разу не выиграла в текущем сезоне.

Итальянские СМИ сообщают, что Фиорентина хочет уволить Пиоли, но не хочет платить тренеру неустойку, а сам специалист отказывается уходить.

Ранее также сообщалось, что Дженоа уже выбрала главного кандидата на пост тренера.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Антонелли: В этом сезоне позиция на трассе зачастую решает практически все Антонелли: В этом сезоне позиция на трассе зачастую решает практически все
Карпаты минимально переиграли ЛНЗ Карпаты минимально переиграли ЛНЗ
Экс-игрок Арсенала снова тренируется с клубом Экс-игрок Арсенала снова тренируется с клубом
Швентек разгромно уступила Рыбакиной в группе WTA Finals Швентек разгромно уступила Рыбакиной в группе WTA Finals

Видео

Шахтер - Динамо: обзор матча и видео голов
Шахтер - Динамо: обзор матча и видео голов

Популярное на сайте

Рейтинг WTA: Свитолина осталась лучшей среди украинок, персональный рекорд Алейниковой и взлет Снигур
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сбросил Алькараса с вершины, Сачко сохранил статус первой ракетки Украины
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Футбол сегодня: Миколенко сыграет с Сандерлендом, а Малиновский против Сассуоло
просмотров
Формула 1: Кубок конструкторов-2025
просмотров

Последние новости

Формула 119:25
Антонелли: В этом сезоне позиция на трассе зачастую решает практически все
Украина19:00
Карпаты минимально переиграли ЛНЗ
Европа18:55
Экс-игрок Арсенала снова тренируется с клубом
Теннис18:44
Швентек разгромно уступила Рыбакиной в группе WTA Finals
Европа18:20
Ливерпуль попробует выкупить одного из лидеров обороны сборной Германии
Формула 117:58
Легендарная конюшня сменит логотип и название на новый сезон
Европа17:49
Вулверхэмптон, вероятно, вернет назад своего бывшего тренера
Европа17:25
Фиорентина пытается избавиться от главного тренера
Европа17:17
Нападающий Арсенала заинтересовал грандов Серии A
Формула 116:42
Марко раскрыл вклад Ферстаппена в прогресс Ред Булл
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK