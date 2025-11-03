Фиорентина пытается избавиться от главного тренера

Главный тренер Фиорентины Стефано Пиоли оказался на грани отставки.

Напомним, что специалист возглавил команду летом после того, как клуб покинул Рафаэле Палладино.

При Палладино "фиалки" завершили сезон на шестом месте и дошли до полуфинала Лиги конференций. При Пиоли же команда еще ни разу не выиграла в текущем сезоне.

Итальянские СМИ сообщают, что Фиорентина хочет уволить Пиоли, но не хочет платить тренеру неустойку, а сам специалист отказывается уходить.

Ранее также сообщалось, что Дженоа уже выбрала главного кандидата на пост тренера.

