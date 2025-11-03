iSport.ua
Бывший тренер Ромы может возглавить Дженоа

Клуб выбирает между ним и Ваноли.
Сегодня, 12:55       Автор: Валентина Чорноштан
Даниэле де Росси / Getty Images
Даниэле де Росси / Getty Images

Первого ноября на официальном сайте Дженоа было объявлено о прекращении сотрудничества с Патриком Виейра.

В настоящее время генуэзский клуб заинтересован в том, чтобы пост главного тренера занял Паоло Ваноли, однако он также ведёт переговоры с Фиорентиной.

Свою кандидатуру предложил бывший наставник Ромы Даниэле Де Росси, заявив, что готов возглавить Дженоа.

Кроме этих кандидатов, рассматривается и 47-летний румын Эдвард Йорденеску.

Напомним, что Виейра работал с Дженоа с ноября 2024 года. В нынешнем сезоне чемпионата Италии команда занимает последнее место в турнирной таблице, не выиграв ни одного матча.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Даниеле Де Росси ФК Дженоа

