Бывший тренер Ромы может возглавить Дженоа

Клуб выбирает между ним и Ваноли.

Первого ноября на официальном сайте Дженоа было объявлено о прекращении сотрудничества с Патриком Виейра.

В настоящее время генуэзский клуб заинтересован в том, чтобы пост главного тренера занял Паоло Ваноли, однако он также ведёт переговоры с Фиорентиной.

Свою кандидатуру предложил бывший наставник Ромы Даниэле Де Росси, заявив, что готов возглавить Дженоа.

Coach Daniele #DeRossi has given his availability to join #Genoa, which are waiting for Paolo #Vanoli’s final answer (former Torino’s coach is also in talks with #Fiorentina). In Rossoblù’s short list there is also Edward #Iordanescu as a Plan B. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) November 3, 2025

Кроме этих кандидатов, рассматривается и 47-летний румын Эдвард Йорденеску.

Напомним, что Виейра работал с Дженоа с ноября 2024 года. В нынешнем сезоне чемпионата Италии команда занимает последнее место в турнирной таблице, не выиграв ни одного матча.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!