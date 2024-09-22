Малиновского прооперировали - Дженоа показало фото украинца в больнице

Украинский полузащитник Руслан Малиновский получил страшную травму в матче итальянской Серии А между Дженоа и Венецией. Украинец был заменен в начале второй половины игры.

Читай также: Наставник Дженоа высказался об ужасной травме Малиновского

Уже сегодня Малиновского успешно прооперировали. Пресс-служба Дженоа показала фото украинца из больничной палаты, рассказав о состоянии футболиста:

"Сегодня утром игроку Руслану Малиновскому была сделана операция на правой лодыжке. Операция, проведенная профессором Федерико Сантолини и его командой, прошла успешно. Игрок чувствует себя хорошо и в ближайшие дни приступит к реабилитации на базе клуба", - говорится в заявлении.

Напомним, ориентировочный срок обновления Руслана будет составлять около трех месяцев, а это значит, что футболист точно пропустит ближайшие матчи сборной Украины.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!