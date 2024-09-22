iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Малиновского прооперировали - Дженоа показало фото украинца в больнице

Украинец успешно перенес хирургическое вмешательство.
Сегодня, 14:55
Руслан Малиновский / Getty Images
Руслан Малиновский / Getty Images

Украинский полузащитник Руслан Малиновский получил страшную травму в матче итальянской Серии А между Дженоа и Венецией. Украинец был заменен в начале второй половины игры.

Читай также: Наставник Дженоа высказался об ужасной травме Малиновского

Уже сегодня Малиновского успешно прооперировали. Пресс-служба Дженоа показала фото украинца из больничной палаты, рассказав о состоянии футболиста:

"Сегодня утром игроку Руслану Малиновскому была сделана операция на правой лодыжке. Операция, проведенная профессором Федерико Сантолини и его командой, прошла успешно. Игрок чувствует себя хорошо и в ближайшие дни приступит к реабилитации на базе клуба", - говорится в заявлении.

Напомним, ориентировочный срок обновления Руслана будет составлять около трех месяцев, а это значит, что футболист точно пропустит ближайшие матчи сборной Украины.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Руслан Малиновский ФК Дженоа

Статьи по теме

Дженоа раскрыла информацию о травме Малиновского Дженоа раскрыла информацию о травме Малиновского
Довбик - в старте Ромы на матч с Дженоа, Малиновский остался в запасе Довбик - в старте Ромы на матч с Дженоа, Малиновский остался в запасе
Ассист Малиновского помог Дженоа пройти в следующий раунд Кубка Италии Ассист Малиновского помог Дженоа пройти в следующий раунд Кубка Италии
Середняк Серии А хочет подписать лидера клуба Малиновского Середняк Серии А хочет подписать лидера клуба Малиновского
Помочь журналистам

Видео

Дюбуа - Джошуа: видеообзор доминации Даниэля и уничтожение Энтони
Дюбуа - Джошуа: видеообзор доминации Даниэля и уничтожение Энтони

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина вернуласьв в ТОП-50, падение Володько, Костюк лучшая из Украины
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил первую строчку рейтинга, лучший украинец выбыл из топ-300
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Киберспорт18:10
NaVi играют с Eternal Fire: онлайн-трансляция гранд-финала ESL Pro League Season 20
Киберспорт18:08
ESL Pro League Season 20: онлайн-трансляция гранд-финала Eternal Fire - NaVi
Киберспорт18:07
ESL Pro League Season 20: NaVi играют с Eternal Fire в гранд-финале
Теннис18:02
Кубок Лэйвера-2024: Мир побеждает Европу 11:7 за два матча до конца
Украина18:01
Экс-игрок сборной Украины, тесть которого погиб на войне с РФ, обратился к Тимощуку
Европа17:59
Зинченко не попал в заявку Арсенала на матч против Ман Сити
17:58
ЧМ-2024 по футзалу: Украина сыграет с Нидерландами в 1/8 финала
17:53
ЧМ-2024 по футзалу: Португалия обыграла Марокко, Панама разбила Таджикистан, определяются пары 1/8 финала
Формула 117:48
Формула 1: Кубок конструкторов-2024
Футбол17:42
Роналду появится в новой части легендарного файтинга
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK