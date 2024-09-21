Малиновский получил ужасную травму в игре с Венецией
Украинец получил повреждение в рамках игрового эпизода.
В рамках 4-го тура Серии А Дженоа играет с Венецией.
К сожалению, этот матч обернулся ужасной травмой для Руслана Малиновского на старте второго тайма.
Украинский хавбек вернулся в защиту во время атаки соперника и совершил неудачный подкат.
В результате неудачного действия у Руслана вывернулся голеностоп. Футболисту помогали врачи в течение нескольких минут, Малиновского унесли на носилках. Сроки его восстановления пока неизвестны.
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