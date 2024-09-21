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Малиновский получил ужасную травму в игре с Венецией

Украинец получил повреждение в рамках игрового эпизода.
Сегодня, 17:24
Руслан Малиновский
Руслан Малиновский

В рамках 4-го тура Серии А Дженоа играет с Венецией.

К сожалению, этот матч обернулся ужасной травмой для Руслана Малиновского на старте второго тайма.

Украинский хавбек вернулся в защиту во время атаки соперника и совершил неудачный подкат.

В результате неудачного действия у Руслана вывернулся голеностоп. Футболисту помогали врачи в течение нескольких минут, Малиновского унесли на носилках. Сроки его восстановления пока неизвестны.

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