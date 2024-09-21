Наставник Дженоа высказался об ужасной травме Малиновского

В рамках 5-го тура Серии А Дженоа встретилась с Венецией.

Главным моментом матча для украинских болельщиков, к сожалению, стала жуткая травма Руслана Малиновского. После поединка наставник «грифонов» Альберто Джилардино прокомментировал состояние полузащитника.

«Что касается Руслана, то у меня пока нет никаких новостей. Но все выглядит так, что это очень тяжелая травма ноги. Руслан - ключевой для нас игрок, и я хочу верить, что все окажется не так плохо, как показалось на первый взгляд», - цитирует итальянца издание TuttoMercatoWeb.

По предварительным данным у Малиновского вывих сустава и перелом малоберцовой кости.

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