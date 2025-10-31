Кризис в Дженоа. Тренер и спортивный директор под угрозой увольнения

Плохой старт в Серии А ставит под вопрос будущее Виейра и Оттолини.

Главного тренера Дженоа Патрика Виейра и спортивного директора Марко Оттолини может ожидать увольнение в ближайшее время, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, из-за того что Дженоа показала худший старт в Серии А в истории клуба, руководство задумывается об увольнении спортивного директора Марко Оттолини, чтобы найти нового, который решит судьбу Патрика Виейра — оставлять француза на посту главного тренера или нет.

Отмечается, что главным кандидатом на замену Оттолини является Диего Лопес, который ранее работал в Лансе.

Если новый спортивный директор Дженоа примет решение об увольнении Виейра, временным тренером станет кто-то из молодёжной структуры, Миммо Кришито или Дженнаро Руотоло.

Напомним, что Дженоа занимает двадцатое место в турнирной таблице чемпионата Италии, имея в своём активе 3 очка.

