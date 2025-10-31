iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Кризис в Дженоа. Тренер и спортивный директор под угрозой увольнения

Плохой старт в Серии А ставит под вопрос будущее Виейра и Оттолини.
Сегодня, 10:50       Автор: Валентина Чорноштан
Патрик Виейра / Getty Images
Патрик Виейра / Getty Images

Главного тренера Дженоа Патрика Виейра и спортивного директора Марко Оттолини может ожидать увольнение в ближайшее время, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, из-за того что Дженоа показала худший старт в Серии А в истории клуба, руководство задумывается об увольнении спортивного директора Марко Оттолини, чтобы найти нового, который решит судьбу Патрика Виейра — оставлять француза на посту главного тренера или нет.

Отмечается, что главным кандидатом на замену Оттолини является Диего Лопес, который ранее работал в Лансе.

Если новый спортивный директор Дженоа примет решение об увольнении Виейра, временным тренером станет кто-то из молодёжной структуры, Миммо Кришито или Дженнаро Руотоло.

Напомним, что Дженоа занимает двадцатое место в турнирной таблице чемпионата Италии, имея в своём активе 3 очка.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Патрик Виейра ФК Дженоа

Статьи по теме

Виейра отметил игру Малиновского несмотря на поражение Дженоа Виейра отметил игру Малиновского несмотря на поражение Дженоа
"Дает качество": Тренер Дженоа рассказал о роли Малиновского в команде "Дает качество": Тренер Дженоа рассказал о роли Малиновского в команде
Легенда Арсенала может возглавить Интер Легенда Арсенала может возглавить Интер
Тренер Малиновского высказался об интересе со стороны Ромы Довбика Тренер Малиновского высказался об интересе со стороны Ромы Довбика

Видео

Молодежка Динамо обыграла Шахтер благодаря голу-красавцу
Молодежка Динамо обыграла Шахтер благодаря голу-красавцу

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина сохранила положение, Костюк и Ястремская вместе пошли вверх
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина не набрала очков, но удержалась на 28-м месте
просмотров
Рейтинг ATP: Алькарас и Синнер сохранили статус-кво, Сачко остался лучшим среди украинцев
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров

Последние новости

Биатлон14:15
IBU может ввести санкции против Симон
Теннис14:07
Синнер оценил своё физическое состояние перед встречей с Шелтоном
Украина13:50
Молодежка Динамо обыграла Шахтер благодаря голу-красавцу
Европа13:38
Лунин может сыграть с Валенсией. Реал подаёт повторную апелляцию
Европа13:05
Тен Хаг может вернуться в АПЛ
Украина13:04
Вернидуб – о предстоящем классическом: "Будет тяжелый матч"
Европа12:39
Дисциплинарный комитет чемпионата Франции наказал защитника Страсбура за жесткий фол
Европа12:33
Барселона проведет открытую тренировку на домашней арене
Европа12:09
Бывший игрок Атлетико раскритиковал поведение Винисиуса в класико
Формула 111:43
Команда Мерседес объяснила ошибки в стратегии на гонке в Мексике
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK