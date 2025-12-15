Александра Олийникова: "российские символы – это символы агрессии"

В Лозанне состоялся 14-й олимпийский саммит под председательством президента Международного олимпийского комитета (МОК)

Во время саммита была выдвинутая о том, что молодые спортсмены с российским или белорусским паспортом больше не должны иметь ограничений в доступе к международным юношеским соревнованиям.

Украинская теннисистка Александра Олийникова прокомментировала такое решение:

Российские символы – это символы агрессии. Действительно ли приемлемо, чтобы МОК отправлял подросткам, многих из которых уже сформировала пропаганда, послание, что мир готов это принять? Что нормально приезжать в чужую страну убивать, а потом мы будем включать ваш гимн – гимн, ставший символом насилия и убийств? "Спасибо" за то, что помогаете россии воспитать следующее поколение убийц и фашистов.

Напомним, что окончательное решение будет зависеть от регламентов каждой Международной федерации.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!