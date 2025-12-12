Кубок Украины: расписание и результаты матчей
ISPORT представляет календарь матчей Кубка Украины по баскетболу.
Кубок Украины по баскетболу в 2025/26 году проходит в два этапа.
Во время первого этапа команды поделены на четыре подгруппы, победитель каждой подгруппы выходит в Финал четырех.
Второй этап - это и есть сам финал четырех, победитель которого получит заветный трофей Кубка Украины.
Расписание матчей Кубка Украины по баскетболу
1-й этап
Киев, ПС Венето
- Кривбасс – Харьковские Соколы 86:93 (20:14, 26:26, 24:24, 16:29)
- Киев-Баскет – ДиДиБао 91:68 (28:25, 19:14, 25:10, 19:19)
- 12 декабря, 17:00 Киев-Баскет - Харьковские Соколы (Киевстар ТВ)
Ивано-Франковск, Манеж КФВ
- 12 декабря, 15:30 Нико-Баскет – Запорожье
- 12 декабря, 18:30 Прикарпатье-Говерла – Черкасские Обезьяны
- 13 декабря, 13:00 Прикарпатье-Говерла/Черкасские Обезьяны - Нико-Баскет/Запорожье
Днепр, КСК Шинник
- 14 декабря, 13:00 Днепр – Чайка-ВСМУ (YouTube ФБУ)
- 15 декабря, 18:00 Днепр/Чайка-ВСМУ - Старый Луцк (Киевстар ТВ)
Финал четырех Кубка Украины планируется провести в марте 2026 года. Место проведения будет определено позже.
