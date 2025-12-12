iSport.ua
Русский Українська
Баскетбол

Кубок Украины: расписание и результаты матчей

ISPORT представляет календарь матчей Кубка Украины по баскетболу.
Сегодня, 11:56       Автор: Василий Войтюк
Кубок Украины
Кубок Украины

Кубок Украины по баскетболу в 2025/26 году проходит в два этапа. 

Во время первого этапа команды поделены на четыре подгруппы, победитель каждой подгруппы выходит в Финал четырех.

Второй этап - это и есть сам финал четырех, победитель которого получит заветный трофей Кубка Украины.

Расписание матчей Кубка Украины по баскетболу

1-й этап

Киев, ПС Венето

  • Кривбасс – Харьковские Соколы 86:93 (20:14, 26:26, 24:24, 16:29)
  • Киев-Баскет – ДиДиБао 91:68 (28:25, 19:14, 25:10, 19:19)
  • 12 декабря, 17:00 Киев-Баскет - Харьковские Соколы (Киевстар ТВ)

Ивано-Франковск, Манеж КФВ

  • 12 декабря, 15:30 Нико-Баскет – Запорожье
  • 12 декабря, 18:30 Прикарпатье-Говерла – Черкасские Обезьяны
  • 13 декабря, 13:00 Прикарпатье-Говерла/Черкасские Обезьяны - Нико-Баскет/Запорожье

Днепр, КСК Шинник

  • 14 декабря, 13:00 Днепр – Чайка-ВСМУ (YouTube ФБУ)
  • 15 декабря, 18:00 Днепр/Чайка-ВСМУ - Старый Луцк (Киевстар ТВ)

Финал четырех Кубка Украины планируется провести в марте 2026 года. Место проведения будет определено позже.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Бокс: расписание боев Бокс: расписание боев
Бывший чемпион намекнул на постановочность боя Пола с Джошуа Бывший чемпион намекнул на постановочность боя Пола с Джошуа
Тренер Ноттингема: Зинченко сыграл прекрасно Тренер Ноттингема: Зинченко сыграл прекрасно
Биатлон-2025/2026: мужской и женский спринты откроют второй этап Кубка мира в Хохфильцене Биатлон-2025/2026: мужской и женский спринты откроют второй этап Кубка мира в Хохфильцене

Видео

Голы бразильцев в тяжелой победе Шахтера над Хамруном - видеообзор поединка
Голы бразильцев в тяжелой победе Шахтера над Хамруном - видеообзор поединка

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: мужской и женский спринты откроют второй этап Кубка мира в Хохфильцене
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина отдалилась от преследователей
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужского спринта в Хохфильцене
просмотров
Футбол сегодня: в УПЛ пройдут два матча, Жирона сыграет на выезде
просмотров

Последние новости

Бокс13:00
Бокс: расписание боев
Бокс12:58
Бывший чемпион намекнул на постановочность боя Пола с Джошуа
Лига Европы12:27
Тренер Ноттингема: Зинченко сыграл прекрасно
Биатлон12:25
Биатлон-2025/2026: мужской и женский спринты откроют второй этап Кубка мира в Хохфильцене
Биатлон12:20
Биатлон: онлайн-трансляция мужского спринта в Хохфильцене
Украина11:56
Кубок Украины: расписание и результаты матчей
Киберспорт11:28
NaVi сыграют против фаворита "мажора": онлайн-трансляция
ЧМ-202610:58
Бензема готов вернуться в сборную Франции для Чемпионата мира 2026
Лига конференций10:33
Дебютант Динамо: Было интересно играть против Джеко и Кина - это бесценный опыт
Лига конференций09:59
Туран: Победить на выезде в любой точке Европы никогда не бывает легко
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK