Туран: Победить на выезде в любой точке Европы никогда не бывает легко

Тренер рассказывает о сложностях выездного матча и значимости командной работы для победы в Лиге конференций.

Главный тренер Шахтера Арда Туран поделился своими мыслями о выездной победе над Хамрун Спартанс (2:0) в пятом туре Лиги конференций УЕФА.

"Мы понимали, что нас ждет сложная игра. Некоторые матчи бывают тяжелее самых важных в мире. В первом тайме нам не очень удавалось сосредоточиться, но во втором мы вернулись к своей идентичности. Победить в еврокубковом матче на выезде в любой точке Европы никогда не бывает легко".

Турецкий специалист вспомнил в разговоре с игроками, как когда-то не сумел обыграть мальтийскую команду.

"Я рассказал им о том, как в 2008 году я был частью команды, которая потеряла очки против Мальты. Я сказал, что такие матчи иногда даже тяжелее полуфиналов Лиги чемпионов. Я общался с ними как друг, а не тренер. Мы должны были проявить уважение к игре и к форме".

Прокомментировал Туран и выбор вратаря, ведь сегодня в составе оказался Кирилл Фесюн, а не Дмитрий Ризнык. Тренеру нужны игроки, которые будут конкурировать за место в составе.

"Фесюн - очень хороший вратарь, и я верю, что он станет еще лучше. Ему, как и всем вратарям, нужна уверенность, которую дает только игровое время. Я очень доволен его прогрессом. Когда я пришел, я сказал, что мне нужно 24 игрока. Тобиас или Конопля - вы никогда не знаете, кто будет первым выбором. У нас одна команда и одна семья".

Предлагаем вашему вниманию видео лучших моментов матча Хамрун Спартанс - Шахтер..

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!