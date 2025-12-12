Шахтер гарантировал себе участие в плей-офф Лиги конференций

"Горняки" за тур до финиша общего этапа занимают второе место в турнирной таблице.

В четверг, 11 декабря, Шахтер в матче пятого тура общего этапа Лиги конференций одержал победу над Хамрун Спартанс со счетом 2:0.

Перед последним туром основной стадии еврокубка "горняки" с 12 очками занимают второе место в турнирной таблице и уже гарантировали себе участие в плей-офф турнира - минимум попадание в стыковые матчи.

Отрыв украинской команды от первого непроходного места, 25-й позиции, где на данный момент расположился КуПС, составляет шесть баллов.

Для прямого выхода в 1/8 финала Лиги конференций без стыковых матчей Шахтеру нужно завершить общий этап в топ-8. Сейчас девятое место в турнирной таблице занимает Кристал Пэлас, имея в своем активе девять очков.

В последнем туре Шахтер встретится с хорватской Риекой. Номинально домашний для "горняков" поединок состоится в четверг, 18 декабря, и начнется в 22:00 по киевскому времени.

Отметим, что в то же время после пяти туров другой украинский представитель в Лиге конференций Динамо потеряло шансы на выход в плей-офф.

