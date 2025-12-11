iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Фесюн и Грам попали в старт Шахтера на Хамрун

Арда Туран пошел на ротацию.
Сегодня, 21:10       Автор: Антон Федорцив
Шахтер / ФК Шахтер
Шахтер / ФК Шахтер

Донецкий Шахтер объявил состав на матч 5-го тура Лиги конференций. Соперником "горняков" будет мальтийский Хамрун.

В воротах отечественного гранда место получил Кирилл Фесюн. В линии обороны появятся Алаа Грам и Ираклий Азарови. Центрбек Валерий Бондарь наденет капитанскую повязку.

Всего в старте Шахтера выйдет 5 украинцев и 6 легионеров. Полный состав "горняков" на поединок: Фесюн – Конопля, Бондарь, Грам, Азарови – Назарина, Феррейра, Бондаренко – Педриньо, Изаки, Мейреллиш.

Тем временем защитник Владислав Захарченко дебютировал за Динамо Киев на европейской арене.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер Кирилл Фесюн Алаа Грам

Статьи по теме

Арда Туран - о предстоящем матче Лиги конференций: "Мы не фавориты" Арда Туран - о предстоящем матче Лиги конференций: "Мы не фавориты"
Хамрун Спартанс - Шахтер: прогноз на матч Лиги конференций Хамрун Спартанс - Шахтер: прогноз на матч Лиги конференций
Шахтер потерял очки против Колоса и лидерство в УПЛ Шахтер потерял очки против Колоса и лидерство в УПЛ
Испанский гранд хочет подписать вингера Шахтера Испанский гранд хочет подписать вингера Шахтера

Видео

Четвертая евронеудача: Динамо уступило Фиорентине в Лиге конференций - видео матча
Четвертая евронеудача: Динамо уступило Фиорентине в Лиге конференций - видео матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Хаузер и Фийон-Майе победами в гонках преследования закрыли первый этап Кубка мира
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужской гонки преследования в Эстерсунде
просмотров
Футбол сегодня: матчи Динамо и Шахтера, Рома сыграет в Британии
просмотров
УПЛ: Эпицентр разгромной победой над Полтавой закрыл 15-й тур
просмотров

Последние новости

Европа и мир22:51
Украина победила сборную Румынии в Европейском кубке наций
Украина22:50
Календарь Динамо: "бело-синие" потерпели поражение от Фиорентины в Лиге конференций
Лига конференций22:45
Четвертая евронеудача: Динамо уступило Фиорентине в Лиге конференций - видео матча
Лига конференций22:22
Лига конференций: Динамо уступило Фиорентине, Шахтер встретится с Хамрун Спартанс
Лига Европы22:20
Лига Европы: Ференцварош одолел Рейнджерс, Ницца проиграла Браге, Штутгарт разгромил Маккаби
Лига Европы21:53
Ноттингем Зинченко обыграл Утрехт
Лига конференций21:44
Динамо не удержало ничью против Фиорентины
Киберспорт21:24
StarLadder Budapest Major 2025: Spirit одолели Falcons в четвертьфинале, Vitality будут противостоять The MongolZ
Биатлон21:22
Мужская сборная Украины проведет замену на третий этап Кубка мира по биатлону
Лига конференций21:10
Фесюн и Грам попали в старт Шахтера на Хамрун
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK