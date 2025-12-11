iSport.ua
Мужская сборная Украины проведет замену на третий этап Кубка мира по биатлону

Состав украинской команды пополнит Тарас Лесюк.
Сегодня, 21:22       Автор: Игорь Мищук
Тарас Лесюк / Getty Images
Тарас Лесюк / Getty Images

Мужская сборная Украины по биатлону сделает замену в своем составе на третий этап Кубка мира-2025/26 в Анси.

На соревнованиях во Франции к команде присоединится Тарас Лесюк. В составе украинской сборной он заменит Артема Тищенко.

Читай также: Известна заявка Украины на мужской спринт в Хохфильцене

Лесюк мог присоединиться к составу сборной уже в конце второго этапа в Хохфильцене, который начнется в пятницу, 12 декабря, однако в итоге от этого варианта тренерский штаб решил отказаться, сообщает Суспільне Спорт.

Отметим, что Лесюк выступает в составе команды Б на Кубке IBU. На первом этапе в Обертиллиахе он финишировал десятым в спринте, а на соревнованиях в Риднау стал седьмым в индивидуальной гонке.

Третий этап Кубка мира в Анси будет проходить с 18 по 21 декабря.

Напомним, на ISPORT доступны календарь и результаты гонок Кубка мира по биатлону в сезоне-2025/26.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Артем Тищенко сборная Украины по биатлону Кубок мира по биатлону Тарас Лесюк

