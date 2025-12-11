Фиорентина - Динамо 2:1: обзор матча и результат игры 11.12.2025

В четверг, 11 декабря, Фиорентина принимала на своем поле Динамо в матче пятого тура общего этапа Лиги конференций.

В противостоянии с последней командой итальянской Серии А "бело-синие" потерпели очередную неудачу, проиграв со счетом 1:2.

Первую возможность повести в поединке организовали хозяева поля, когда Эдин Джеко нанес удар головой, однако пробил выше. После игра перешла больше в позиционное противостояние, однако на 18-й минуте "виола" все же нашла свой шанс открыть счет. Додо навесил с фланга, а Мойзе Кин, оказавшись без опеки в центре штрафной, спокойно отправил головой мяч в сетку.

Источник: Getty Images

Именно итальянский нападающий создал для Динамо наибольше проблем в первом тайме, нанеся еще пару опасных ударов. Киевляне же хоть и превзошли соперника во владении, однако первую половину встречи завершили без единого попадания в створ, а все навесы в штрафную и угловые особой опасности для флорентийцев не представляли.

После перерыва Динамо немного активизировалось и в итоге смогло добиться своего, сравняв счет в матче усилиями Николая Михайленко. На 55-й минуте Александр Пихаленок в окружении защитников на краю штрафной скинул ему под удар, а тот дальним ударом зарядил в ближнюю девятку.

Источник: Getty Images

Тем не менее исход встречи решил вышедший на замену Альберт Гудмундссон, снова выведя свою команду вперед. На 74-й минуте после подачи на дальнюю снова головой пробивал Кин - Руслан Нещерет отразил удар ногами, однако исландец был первым на добивании.

Источник: Getty Images

До конца поединка изменить ситуацию динамовцам не удалось, а флорентийцы сохранили победный результат.

Динамо, имея в своем активе всего три очка, занимает на данный момент 28-е место в общей турнирной таблице Лиги конференций. Фиорентина с девятью баллами расположилась на седьмой позиции.

Статистика матча Фиорентина - Динамо пятого тура Лиги конференций

Фиорентина - Динамо 2:1

Голы: Кин, 18, Гудмундссон, 74 - Михайленко, 55

Ожидаемые голы (xG): 2.33 - 0.52

Владение мячом: 41% - 59%

Удары: 20 - 9

Удары в створ: 8 - 2

Угловые: 5 - 5

Фолы: 13 - 10

Фиорентина: де Хеа - Понграчич, Комуццо, Вити (Паризи, 67) - Додо (Куадио, 86), Ричардсон, Николусси-Кавилья (Куаме, 66), Ндур (Мандрагора, 80), Фортини - Джеко (Гудмундссон, 67), Кин.

Динамо: Нещерет - Тымчик, Захарченко, Тиаре, Дубинчак (Вивчаренко, 70) - Пихаленок (Яцик, 77), Михайленко, Шапаренко - Волошин, Герреро (Ярмоленко, 70), Кабаев (Шола, 77).

Предупреждения: Ндур, Гудмундссон, Куадио - Дубинчак, Тиаре, Овчаренко.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!