Ноттингем Зинченко обыграл Утрехт

Украинец Александр Зинченко приложился к победе английского Ноттингема. Форест в 6-м туре Лиги Европы на выезде одолел нидерландский Утрехт, а защитник провел на поле все 90 минут.

Главные события развернулись во втором тайме. На старте половины "лесники" вышли вперед – Калимуэндо завершил сольный проход точным ударом из пределов штрафной. Хозяева отыгрались усилиями ван дер Хорна после стандарта.

Победу для Ноттингема вырвал Игор Жезус. Под занавес поединка он сориентировался в чужой штрафной и отправил мяч в угол низом. Благодаря победе Форест поднялся в топ-восьмерку сводной таблицы (11 очков).

Статистика матча Утрехт – Ноттингем 6-го тура Лиги Европы

Утрехт – Ноттингем – 1:2

Голы: ван дер Хорн, 73 – Калимуэндо, 52, Игор Жезус, 88

Ожидаемые голы (xG): 0.75 - 1.56

Владение мячом: 43 % - 57 %

Удары: 10 – 19

Удары в створ: 3 - 11

Угловые: 7 - 5

Фолы: 14 - 14

Тем временем киевское Динамо не удержало ничью с Фиорентиной в итальянской Флоренции.

