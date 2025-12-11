iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Ноттингем Зинченко обыграл Утрехт

"Лесники" одержали непростую победу.
Сегодня, 21:53       Автор: Антон Федорцив
Игор Жезус и Александр Зинченко / Getty Images
Игор Жезус и Александр Зинченко / Getty Images

Украинец Александр Зинченко приложился к победе английского Ноттингема. Форест в 6-м туре Лиги Европы на выезде одолел нидерландский Утрехт, а защитник провел на поле все 90 минут.

Главные события развернулись во втором тайме. На старте половины "лесники" вышли вперед – Калимуэндо завершил сольный проход точным ударом из пределов штрафной. Хозяева отыгрались усилиями ван дер Хорна после стандарта.

Победу для Ноттингема вырвал Игор Жезус. Под занавес поединка он сориентировался в чужой штрафной и отправил мяч в угол низом. Благодаря победе Форест поднялся в топ-восьмерку сводной таблицы (11 очков).

Статистика матча Утрехт – Ноттингем 6-го тура Лиги Европы

Утрехт – Ноттингем – 1:2
Голы: ван дер Хорн, 73 – Калимуэндо, 52, Игор Жезус, 88

Ожидаемые голы (xG): 0.75 - 1.56
Владение мячом: 43 % - 57 %
Удары: 10 – 19
Удары в створ: 3 - 11
Угловые: 7 - 5
Фолы: 14 - 14

Тем временем киевское Динамо не удержало ничью с Фиорентиной в итальянской Флоренции.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ноттингем Форест Александр Зинченко Утрехт

Статьи по теме

Зинченко вернется в старт Ноттингема на матч Лиги Европы Зинченко вернется в старт Ноттингема на матч Лиги Европы
Стала известна оценка Миколенко в победном матче Эвертона Стала известна оценка Миколенко в победном матче Эвертона
Зинченко возобновил тренировки в общей группе Зинченко возобновил тренировки в общей группе
Украина победила сборную Румынии в Европейском кубке наций Украина победила сборную Румынии в Европейском кубке наций

Видео

Четвертая евронеудача: Динамо уступило Фиорентине в Лиге конференций - видео матча
Четвертая евронеудача: Динамо уступило Фиорентине в Лиге конференций - видео матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Хаузер и Фийон-Майе победами в гонках преследования закрыли первый этап Кубка мира
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужской гонки преследования в Эстерсунде
просмотров
Футбол сегодня: матчи Динамо и Шахтера, Рома сыграет в Британии
просмотров
УПЛ: Эпицентр разгромной победой над Полтавой закрыл 15-й тур
просмотров

Последние новости

Европа и мир22:51
Украина победила сборную Румынии в Европейском кубке наций
Украина22:50
Календарь Динамо: "бело-синие" потерпели поражение от Фиорентины в Лиге конференций
Лига конференций22:45
Четвертая евронеудача: Динамо уступило Фиорентине в Лиге конференций - видео матча
Лига конференций22:22
Лига конференций: Динамо уступило Фиорентине, Шахтер встретится с Хамрун Спартанс
Лига Европы22:20
Лига Европы: Ференцварош одолел Рейнджерс, Ницца проиграла Браге, Штутгарт разгромил Маккаби
Лига Европы21:53
Ноттингем Зинченко обыграл Утрехт
Лига конференций21:44
Динамо не удержало ничью против Фиорентины
Киберспорт21:24
StarLadder Budapest Major 2025: Spirit одолели Falcons в четвертьфинале, Vitality будут противостоять The MongolZ
Биатлон21:22
Мужская сборная Украины проведет замену на третий этап Кубка мира по биатлону
Лига конференций21:10
Фесюн и Грам попали в старт Шахтера на Хамрун
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK