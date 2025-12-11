iSport.ua
Тренер Динамо озвучил причины поражения от Фиорентины

Игорь Костюк проанализировал действия своей команды в проигранном поединке.
Вчера, 23:31       Автор: Игорь Мищук
Игорь Костюк / Getty Images
Игорь Костюк / Getty Images

Исполняющий обязанности главного тренера Динамо Игорь Костюк прокомментировал поражение от Фиорентины (1:2) в матче пятого тура основного этапа Лиги конференций.

По словам наставника "бело-синих", его команде не хватило качества в завершающей стадии атак.

"В обоих таймах мы создавали достаточно моментов и скоростных атак, но, к сожалению, мы не доставляли мяч в зону завершения. Во втором тайме мы немного перестроились, акцентировали внимание на том, что нужно качественнее доставлять мяч в зону завершения. Вы видели, что было больше атак, но, к сожалению, не было качественного завершения, не было качественных передач в штрафную.

Соперник воспользовался своими возможностями, забил два мяча. Конечно, в завершающей зоне там играли качественные игроки, и в результате они забили два мяча.

Мы изучали соперника, и статистика - вещь упрямая. Она дала нам во втором тайме повод играть немного более агрессивно, потому что мы понимали, что по статистике во второй половине, особенно в начале Фиорентина проседает. Мы этим воспользовались, перехватили инициативу, забили гол и имели множество предпосылок для скоростных атак. Мы их проводили, но не было качественного завершения и передач в завершающую зону.

Мы понимали и видели, что рулевой Фиорентины сменил тактику, но мы уже проигрывали 1:2 и шли в атаку большими силами. При этом счете соперник не создавал моментов у наших ворот", - приводит слова Костюка официальный сайт Динамо.

