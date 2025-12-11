iSport.ua
Фиорентина - Динамо: видео голов и лучших моментов матча 11.12.2025

Вашему вниманию видео голов еврокубкового поединка с участием киевской команды.
Сегодня, 21:18       Автор: Игорь Мищук
Фиорентина - Динамо: видео голов матча / Getty Images

В четверг, 11 декабря, Фиорентина принимает на своем поле Динамо в матче пятого тура общего этапа Лиги конференций.

Вашему вниманию видео всех голов матча Фиорентина - Динамо в пятом туре Лиги конференций:

1:0 - Кин, 18

1:1 - Михайленко, 55

2:1 - Гудмундссон, 74

Напомним, на ISPORT доступна онлайн-трансляция матча Фиорентина - Динамо.

