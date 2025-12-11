iSport.ua
Украина победила сборную Румынии в Европейском кубке наций

Отечественные хоккеисты удержали победу.
Вчера, 22:51       Автор: Антон Федорцив
Румыния – Украина / ФХУ
Румыния – Украина / ФХУ

Подопечные Дмитрия Христича открыли счет в середине второго периода. Это Денис Жеребко из правого круга вбрасывания классно бросил левой. А под занавес 20-минутки Кривошапкин реализовал выход 1 в 0.

В финальном периоде третью шайбу "сине-желтых" оформил Пересунько. Он лучше всего сориентировался на "пятаке" после сэйва голкипера. Однако, удержать убедительный счет сборной Украины не удалось.

Румынская команда до конца третьей 20-минутки отличилась дважды. Сначала одинокий Рот реализовал момент с близкого расстояния, а затем Балаж забросил через "коридор" от синей линии. Завтра соседи встретятся во второй раз.

Европейский кубок наций
Группа H. Бухарест, Румыния

Румыния – Украина – 2:3 (0:0, 0:2, 2:1)

0:1 - 32" Д. Жеребко
0:2 - 39" Кривошапкин
0:3 - 46" Пересунько
1:3 - 50" Рот
2:3 - 52" Балаж

