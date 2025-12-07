iSport.ua
Сборная Украины стартует на молодежном ЧМ

Встретится с Казахстаном на старте чемпионата мира.
Сегодня, 08:28       Автор: Валентина Чорноштан
Сборная Украины по хоккею U-20 / fhu.com.ua
Сборная Украины по хоккею U-20 / fhu.com.ua

В воскресенье, 7 декабря, сборная Украины по хоккею U-20 начнёт свои выступления на чемпионате мира 2026 в дивизионе IA. Первым соперником для "сине-жёлтых" станет сборная Казахстана.

Помимо Казахстана, молодёжная сборная сыграет против команд Франции, Словении, Норвегии и Австрии.

Отметим, что только команда, занявшая первое место в группе, поднимется в элитный дивизион, а если команда займёт последнее место, она опустится в дивизион IB.

Состав сборной Украины U-20

Вратари: Александр Левшин (Prince George Cougars, Канада), Назар Бойко (Киев Кэпиталз, Украина), Илья Бобров (Fehérvár Hockey Academy 19, Венгрия)

Защитники: Николай Косарев (Victoria Royals, Канада), Никита Боднар (Poruba U20, Чехия), Семён Стасюк (Poruba U20, Чехия), Глеб Петров (Plzeň U20, Чехия), Савелий Сухицкий (Aosta, Италия), Артур Киреев (Stavanger Oilers U20, Норвегия), Александр Влащинский (Stavanger Oilers U20, Норвегия)

Форварды: Алексей Евтехов (Dynamo Pardubice B, Чехия), Никита Яловой (Slavia Praha U20, Чехия), Марко Миронов (Chilliwack Jets, Канада), Даниил Шульга (Genève Future Hockey U21, Швейцария), Никита Куликов (La Ronge Ice Wolves, Канада), Даниил Денисенко (Chilliwack Jets, Канада), Михаил Гапоненко (Guelph Storm, Канада), Илья Шибинский (Guelph Storm, Канада), Даниил Кураев (Stavanger Oilers U20, Норвегия), Андрей Выставкин (Mountfield HK U20, Чехия), Родион Койда (Poruba U20, Чехия), Арсений Воротеляк (Jungadler Mannheim U20, Германия), Вячеслав Андрущенко (Кременчуг, Украина), Даниил Скороход (Сокол, Украина).

