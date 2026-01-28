Сборная Украины объявила состав Европейского кубка наций

Национальная команда Украины по хоккею обнародовала заявку на Европейский кубок наций. На очередной этап турнира вызвано 25 хоккеистов, сообщает официальный сайт ФХУ.

Подавляющее большинство исполнителей (20) выступает за границей. Также приглашение получили пять представителей киевского Сокола и Кременчуга. В резервном списке еще пятеро хоккеистов из чемпионата Украины.

Состав сборной Украины на февральские поединки Европейского кубка наций:

Вратари: О. Петров, Писаренко, Дьяченко

Защитники: Мережко, Гребеник, Волков, Матусевич, Пангелов-Юлдашев, Здоровец, Косарев, Г. Петров

Нападающие: Пересунько, Захаров, Бородай, Лялька, Трахт, Садовиков, Ворона, Куприянов, Морозов, Фадеев, Денискин, Евтехов, Шульга, Бузоверя

Резерв: Бойко, Ратушный, Сысак, Брага, Янишевский, Олейник

Мини-турнир пройдет в шотландском Эдинбурге. Там же 2 февраля начнётся тренировочный сбор команды Дмитрия Христича. Первый матч запланирован на 5 февраля. Соперниками сборной Украины будут Великобритания, Польша и Словения.

К слову, ранее сборная Швеции обновила заявку на Олимпийские игры.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!