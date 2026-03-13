iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Игрок Шахтера стал автором лучшего гола недели в Лиге конференций

Изаки отличился ударом через себя в победном матче с Лехом.
Вчера, 23:29       Автор: Игорь Мищук
Изаки забил Леху / Getty Images
Изаки забил Леху / Getty Images

Полузащитник Шахтера Изаки Силва был признан автором лучшего гола недели по итогам первых матчей 1/8 финала Лиги конференций.

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Накануне "горняки" одержали уверенную гостевую победу над польским соперником со счетом 3:1, а 19-летний бразилец установил окончательный результат встречи.

На 85-й минуте Изаки головой подработал себе мяч под удар и эффектно в падении через себя отправил его в сетку ворот Леха.

В нынешнем сезоне Изаки провел за Шахтер 23 матча во всех турнирах, отличившись пятью голами и пятью результативными передачами.

Ранее главный тренер Шахтера Арда Туран подвел итоги победного матча против Леха.

Источник видео: MEGOGO

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер видео гола Лех

Видео

Игрок Шахтера стал автором лучшего гола недели в Лиге конференций
Игрок Шахтера стал автором лучшего гола недели в Лиге конференций

Популярное на сайте

Биатлон-2025/2026: Симон выиграла спринт в Отепяя, одна украинка отобралась в гонку преследования
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женской спринтерской гонки в Отепяя
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2026
просмотров
Футбол сегодня: матчи Динамо, Торино и Вильярреала
просмотров
Формула 1: Кубок конструкторов-2026
просмотров

isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK