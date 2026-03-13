Игрок Шахтера стал автором лучшего гола недели в Лиге конференций
Полузащитник Шахтера Изаки Силва был признан автором лучшего гола недели по итогам первых матчей 1/8 финала Лиги конференций.
Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.
Накануне "горняки" одержали уверенную гостевую победу над польским соперником со счетом 3:1, а 19-летний бразилец установил окончательный результат встречи.
На 85-й минуте Изаки головой подработал себе мяч под удар и эффектно в падении через себя отправил его в сетку ворот Леха.
В нынешнем сезоне Изаки провел за Шахтер 23 матча во всех турнирах, отличившись пятью голами и пятью результативными передачами.
Ранее главный тренер Шахтера Арда Туран подвел итоги победного матча против Леха.
Источник видео: MEGOGO
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!